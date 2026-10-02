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Concurso público na Bahia tem edital divulgado com 50 vagas e salário de R$ 10,8 mil

Seleção para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental terá inscrições entre outubro e novembro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:37

Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná
Concurso público Crédito: Freepik

Um novo concurso público na Bahia oferece 50 vagas para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. O edital prevê remuneração inicial de R$ 10.860,62 e exige diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As oportunidades estão distribuídas entre ampla concorrência e cotas. São 33 vagas para ampla concorrência, 15 para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

A remuneração é composta por vencimento básico de R$ 3.182,06 e Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão (GCG), no valor de R$ 7.678,56. Entre as atribuições do cargo estão atividades de planejamento e gestão governamental, assessoramento, gerenciamento e participação na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

Concurso público

Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Arquivo/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Arquivo/ Agência Brasil
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Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil

As inscrições poderão ser feitas entre 16 de outubro e 11 de novembro de 2026. A taxa custa R$ 220. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos critérios de baixa renda previstos na legislação.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 10 de janeiro de 2027, em Salvador. O concurso é regulamentado pelo Edital de Abertura de Inscrições SAEB nº 04/2026, publicado nesta quinta-feira (1º), e organizado pela Fundação Cesgranrio. Confira o edital completo neste link.

O certame é destinado ao preenchimento de vagas para atuação na área de planejamento e gestão governamentais, com atividades relacionadas ao aprimoramento da administração pública estadual e à elaboração e avaliação de políticas públicas.

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