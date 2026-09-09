NOVAS REGRAS

Conheça cinco situações que podem deixar o passageiro até um ano sem voar por comportamento grave; veja o que muda nas regras da Anac

Resolução estabelece suspensão de até 12 meses para casos específicos de indisciplina e prevê novas medidas contra passageiros que colocarem a segurança do voo em risco

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:12

Conheça cinco situações que podem deixar o passageiro até um ano sem voar por comportamento grave; veja o que muda nas regras da Anac Crédito: Divulgação/Fortaleza Airport

Uma discussão ou reclamação durante uma viagem de avião pode deixar de ser apenas um problema daquele voo. A partir de 14 de setembro, novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) passam a permitir que passageiros considerados indisciplinados sejam impedidos de utilizar o transporte aéreo regular doméstico por até 12 meses em situações classificadas como gravíssimas.

A medida está prevista na Resolução nº 800/2026 e estabelece diferentes respostas de acordo com a gravidade da conduta. As medidas vão desde orientação e contenção do passageiro até retirada da aeronave, acionamento da polícia, cobrança por danos e encerramento do contrato de transporte. Nos casos mais graves, a restrição poderá chegar a seis meses ou um ano.

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Segundo a advogada Betânia Miguel Teixeira Cavalcante, especialista em Direito Aeronáutico e sócia do Badaró Almeida & Advogados Associados, a principal mudança é justamente a possibilidade de a consequência ultrapassar o episódio ocorrido dentro do aeroporto ou da aeronave.

“A principal mudança é que a indisciplina passa a ter consequências que ultrapassam o próprio voo. Não se trata de punir simplesmente um passageiro inconveniente, mas de criar uma consequência específica para condutas que a própria resolução classificou como graves ou gravíssimas”, explica.

Cinco situações podem levar à suspensão por 1 ano

A restrição de 12 meses foi reservada a cinco situações consideradas gravíssimas pela regulamentação:

danificar dispositivo de segurança de forma a prejudicar a operação da aeronave;

praticar violência física contra tripulante com impacto sobre a operação;

portar ou manusear explosivos ou armas a bordo fora das hipóteses autorizadas;

acessar ou tentar acessar a cabine de comando sem autorização;

tentar assumir ilegalmente o controle da aeronave.



A classificação busca diferenciar comportamentos inadequados de situações que efetivamente podem comprometer a segurança da operação. Por isso, segundo a advogada, uma reclamação, discussão ou comportamento inadequado não resulta automaticamente em suspensão de um ano. “É necessário que a conduta esteja enquadrada nas hipóteses previstas na resolução”, ressalta.

Outras condutas podem render seis meses sem voar

A norma também prevê suspensão de seis meses para outras três situações consideradas gravíssimas:

adulterar ou danificar dispositivo de segurança sem impedir ou dificultar a operação normal;

praticar violência física contra integrante da tripulação sem produzir impacto operacional;

cometer atentado contra a dignidade sexual de tripulante ou passageiro.



Já entre as condutas classificadas como graves estão agressões físicas contra funcionários de companhias aéreas ou aeroportos durante o trabalho, violência contra outro passageiro dentro da aeronave, fumar durante o voo e provocar intencionalmente danos que afetem a operação. Também entram nessa categoria ameaçar ou intimidar tripulantes de maneira capaz de comprometer a segurança do voo e fazer uma falsa comunicação sobre a presença de explosivos ou armas.

Companhia aérea fará primeira análise

A aplicação da suspensão começa com uma avaliação feita pela própria companhia aérea responsável pelo transporte. Se a empresa identificar uma das situações previstas para a restrição, deverá aplicar a medida imediatamente ou em até cinco dias. Isso não significa, porém, que a companhia possa simplesmente impedir um passageiro de voar sem apresentar justificativa. A empresa deverá comunicar a decisão, descrever os fatos e informar a fundamentação utilizada.

O passageiro também poderá apresentar uma reclamação formal contra a medida. Depois disso, a companhia terá até cinco dias para responder. Para Betânia, o procedimento ganha importância justamente porque a consequência pode afetar a vida do passageiro por meses. “Quanto mais grave a consequência, maior deve ser o rigor na apuração dos fatos, na documentação da ocorrência e na possibilidade de contestação pelo passageiro”, avalia.

Passageiro suspenso poderá ser impedido de comprar passagem

Durante o período de suspensão, as companhias aéreas deverão compartilhar entre si os dados de identificação dos passageiros submetidos à medida. Conforme a viabilidade técnica e operacional, as empresas deverão adotar mecanismos para impedir a compra de passagens para voos realizados durante o período da restrição, além de bloquear o check-in e impedir o embarque.

Os elementos utilizados para comprovar a ocorrência, sua materialidade e autoria deverão ser preservados por cinco anos. A resolução também prevê multas para condutas graves e gravíssimas. Essa penalidade, porém, depende de processo administrativo conduzido pela própria Anac.

Imagens e testemunhas podem ser importantes em uma contestação

Um dos pontos que pode gerar discussão é a comprovação do que realmente aconteceu durante uma ocorrência. A classificação de uma conduta dependerá das circunstâncias do caso, dos registros feitos durante o episódio e, em determinadas situações, da demonstração de que houve impacto sobre a segurança ou a operação do voo.

Por isso, elementos como imagens de câmeras, vídeos feitos por passageiros, registros internos das companhias, documentos produzidos durante a ocorrência e relatos de tripulantes e testemunhas podem ganhar importância em uma eventual contestação. Segundo Betânia, também poderá haver discussão sobre o enquadramento da conduta e sobre o cumprimento do procedimento previsto pela regulamentação.

“Vejo potencial de judicialização em discussões sobre ampla defesa, suficiência dos elementos produzidos para comprovar a ocorrência e a autoria e eventual erro de enquadramento”, afirma. A advogada acrescenta que a companhia precisará demonstrar que a suspensão foi aplicada com base em uma conduta efetivamente prevista na norma e que as garantias asseguradas ao passageiro foram respeitadas.