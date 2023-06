Corpo de Bombeiros da Bahia ganha 354 novos soldados

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) da Bahia ganhou 354 novos soldados nesta segunda-feira (12). Com a conclusão do Curso de Formação, celebrada na Vila Policial Militar do Bonfim, os profissionais irão atuar tanto em Salvador como também em municípios da região metropolitana (RMS).



A turma, composta de 268 homens e 86 mulheres, recebeu lições teóricas e práticas de combate a incêndio; atendimento pré-hospitalar; resgate em altura; salvamento; conhecimento jurídico; defesa social; atendimento de ocorrências com produtos perigosos; e outros conhecimentos que a auxiliarão nas atividades pela corporação.