LOCALIZADO

Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em praia de Vilas do Atlântico

Familiares reconheceram rapaz de 23 anos, que estava sumido desde domingo

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:28

Pedro Lucas Crédito: Reprodução

Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (19) na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A localização ocorreu durante as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) por Pedro Lucas Pires, de 23 anos, que desapareceu após entrar no mar no último domingo (16).

Equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) fizeram a retirada do corpo da água. Segundo os bombeiros, familiares reconheceram a vítima como sendo o jovem que estava desaparecido.

Após a remoção, os militares acionaram uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que ficou responsável pelos procedimentos legais.

Bombeiros buscam por jovem que se afogou na praia em Vilas 1 de 8

As buscas por Pedro Lucas haviam sido reforçadas na terça-feira (18), depois da melhora das condições do tempo e do mar. Os bombeiros passaram a utilizar drone e moto aquática, além das varreduras realizadas pela faixa de areia, ampliando a área de cobertura da operação.

Na manhã de terça, ventos fortes e a agitação marítima haviam limitado o emprego de embarcações e equipamentos aéreos. Com a mudança das condições, os recursos puderam ser incorporados à operação.

Antes da localização em Vilas do Atlântico, outro corpo encontrado no mar chegou a levantar a possibilidade de ser o jovem desaparecido. Na terça-feira, um corpo foi localizado boiando na Praia da Ribeira, em Salvador, mas a suspeita não se confirmou. Na ocasião, o corpo ainda não havia sido identificado.