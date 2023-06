Corpo de rifeiro é velado a portas fechadas em Feira de Santana

. Crédito: Reprodução/Instagram

O corpo do rifeiro, empresário e influencer Alan dos Santos Oliveira, de 31 anos, é velado a portas fechadas pela família, em Feira de Santana. 'Alan Celulares', como era conhecido, foi morto a tiros nesta quinta-feira (1º) dentro do centro comercial Iguatemi Business Flat, no Caminho das Árvores, em Salvador. Segundo o Acorda Cidade, a imprensa não pôde ter acesso ao local da solenidade. O corpo será sepultado na manhã de sábado (3), no Cemitério Jardim Celestial.

Na manhã desta sexta-feira (2), as lojas do empresário amanheceram com panos pretos colados nas portas, em sinal de luto. Elas ficarão fechadas por tempo indeterminado. Em comunicado postado nas redes sociais, tanto o perfil Alan Celulares, quanto a loja confirmaram a informação. O empresário tinha duas lojas, uma em Salvador e outra em Feira de Santana, cidade natal da vítima.

"Com muito pesar viemos informar que as unidades estarão fechadas nos próximos dias, retornaremos assim que tudo estiver regularizado. Nenhum cliente ficará desassistido, pedimos a compreensão de todos para que possamos passar por esse momento delicado. Agradecemos a todos as mensagem de carinho", diz o comunicado, garantindo que nenhum cliente ficará sem assistência.

O crime

Alan foi baleado e morto em um prédio comercial no Caminho das Árvores, em Salvador. Alan era dono de loja próxima ao edifício empresarial onde foi assassinado

Natural de Feira de Santana, ele era dono da loja Alan Celulares e tinha 200 mil seguidores nas redes sociais. No perfil, ele ostentava viagens e carros de luxo, além de anunciar rifas, como uma que prometia retorno de até R$ 7 mil com "investimento" de R$ 0,85.

Seguidores lamentaram a morte do famoso. "Em choque", escreveu Liziane dos Anjos, seguido de um 'emoji' de choro. Já Mc Michaell expressou sua tristeza e pediu: "vá em paz, mano."

Em nota, a Polícia Militar informa que foi acionada por volta das 14h30 com a informação de que um homem foi morto por disparo de bala de fogo. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Já a Polícia Civil informou que está recolhendo imagens das câmeras de segurança do local para ajudar na identificação da autoria do crime. Guias de perícia e remoção foram expedidas.