CRIME

Corpo de servidora desaparecida após ir cobrar dívida do ex é achado enterrado em cova rasa na Bahia

Ex-namorado foi preso e é apontado como principal suspeito pelo crime

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:12

Edna Barbosa da Silva Crédito: Reprodução

A servidora pública municipal Edna Barbosa da Silva, de 41 anos, que estava desaparecida desde a segunda-feira (17), foi encontrada morta no final da tarde de quarta-feira (19), na zona rural de Jaborandi, no Oeste da Bahia. O município fica próximo a Santa Maria da Vitória, onde Edna morava.

O corpo foi localizado por volta das 17h30 de ontem, enterrado em uma cova rasa em uma área de matagal. A localização ocorreu durante as diligências realizadas no caso, que já tinha um homem de 43 anos preso como principal suspeito do desaparecimento.

"O corpo estava em estado avançado de decomposição", informou em nota a Polícia Civil, acrescentando que a identificação formal ainda irá acontecer. Apesar disso, familiares identificaram que se tratava de Edna, segundo a TV Bahia.

Edna havia deixado o filho adolescente na escola na manhã de segunda. Segundo informações repassadas à investigação, ela disse a familiares que iria até a casa do ex-companheiro para cobrar uma dívida relacionada ao uso do cartão dela. Ela também teria ido ao imóvel para buscar pertences.

Servidora foi morta após ir cobrar dívida do ex na Bahia 1 de 2

Imagens de câmeras de monitoramento analisadas pela Polícia Civil mostram Edna entrando na residência do homem. As gravações não registram a saída dela do local.

Edna e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de sete meses, encerrado recentemente pela mulher. O homem foi preso na terça-feira (18), em São Félix do Coribe.

Policiais apreenderam na residência dele uma arma de fogo de fabricação artesanal, dois simulacros de pistola, um celular, um veículo e outros objetos considerados relevantes para a investigação.

De acordo com o delegado Alexandre Haas, coordenador da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (26ª Coorpin/Santa Maria da Vitória), a investigação reuniu depoimentos, imagens de videomonitoramento, levantamentos de campo e exames periciais.

“A apuração reuniu depoimentos, imagens de videomonitoramento, levantamentos de campo e exames periciais. Imagens registraram o suspeito utilizando a motocicleta da vítima, fato que teria sido inicialmente negado por ele. A análise dos elementos revelou contradições em sua versão e indicou que a mulher não foi vista deixando o imóvel após entrar na residência”, explicou.

Com a localização do corpo, a Polícia Civil deverá avançar na apuração das circunstâncias da morte. O material apreendido também será submetido a exames periciais, enquanto os equipamentos eletrônicos recolhidos serão analisados conforme os procedimentos legais.