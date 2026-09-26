ACIDENTE NA CHAPADA

Corpos de vítimas de acidente de ônibus na Bahia são levados para Irecê e Seabra; laudo sai em até 10 dias

Quatro vítimas foram encaminhadas para Irecê e três para Seabra; corpos serão liberados às famílias após necropsias e identificação

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:50

Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

Os corpos das sete pessoas que morreram no acidente com um ônibus na região de Iraquara, na Chapada Diamantina, passam por exames médico-legais em Irecê e Seabra. Os corpos de quatro vítimas foram encaminhadas para Irecê (o policial, uma criança, uma mulher e um homem) e o das outras três foram para Seabra. A liberação para as famílias ocorrerá após a conclusão das necropsias e das identificações.

Entre os mortos está o soldado da Polícia Militar Luca José Jesus Santana, da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ibotirama). Ele viajava de carona e estava fardado no momento do acidente. Há também uma criança entre as vítimas fatais. Ainda não se sabe se ela tinha ligação familiar com algum dos outros mortos.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o Corpo de Bombeiros Militar, três vítimas precisaram ser retiradas das ferragens após o tombamento do ônibus. A perícia criminal foi realizada por equipes da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Seabra. O trabalho deverá ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente, que ainda é investigada.

O laudo pericial tem prazo legal de dez dias para ser concluído. O documento deve reunir as informações técnicas levantadas no local e contribuir para a investigação sobre as circunstâncias que levaram o ônibus a sair da pista e tombar. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (25), em um trecho da rodovia próximo a Iraquara. O ônibus da empresa Real Maia fazia a linha Fortaleza (CE)–Palmas (TO). Até o momento, sete mortes foram confirmadas. Outras 13 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades de saúde.