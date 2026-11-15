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Crack e cocaína escondidos em mansão: operação gera prejuízo de mais de R$ 10 milhões ao crime organizado na Bahia

Em dois dias de operação, 56 kg de entorpecentes foram encontrados em Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16:10

Crack e cocaína escondidos em mansão: operação gera prejuízo de mais de R$ 10 milhões ao crime organizado na Bahia
Crack e cocaína escondidos em mansão: operação gera prejuízo de mais de R$ 10 milhões ao crime organizado na Bahia Crédito: Reprodução

Uma operação policial apreendeu mais 12 quilos de drogas escondidos em um tonel enterrado em uma mansão no bairro Xurupita, em Porto Seguro, neste sábado (14). A ação ocorreu como um desdobramento de uma operação realizada no dia anterior. Com a nova apreensão, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 10 milhões, segundo a Polícia Civil.

Na sexta-feira (13), três pessoas foram presas em flagrante e um homem morreu durante um confronto com as forças de segurança. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 44 quilos de drogas e três armas de fogo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o imóvel era utilizado como laboratório clandestino para o preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes destinados a organizações criminosas que atuam na região.

Com a nova apreensão, o volume de drogas retirado de circulação nas duas ações chegou a aproximadamente 56 quilos. De acordo com a polícia, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 10 milhões.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Técnica para perícia. Após os procedimentos legais, as drogas serão incineradas.

A operação contou com a participação de equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (Dirpin Sul), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, do 8º Batalhão da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

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