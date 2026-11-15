SUL DO ESTADO

Crack e cocaína escondidos em mansão: operação gera prejuízo de mais de R$ 10 milhões ao crime organizado na Bahia

Em dois dias de operação, 56 kg de entorpecentes foram encontrados em Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16:10

Crack e cocaína escondidos em mansão: operação gera prejuízo de mais de R$ 10 milhões ao crime organizado na Bahia Crédito: Reprodução

Uma operação policial apreendeu mais 12 quilos de drogas escondidos em um tonel enterrado em uma mansão no bairro Xurupita, em Porto Seguro, neste sábado (14). A ação ocorreu como um desdobramento de uma operação realizada no dia anterior. Com a nova apreensão, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 10 milhões, segundo a Polícia Civil.

Na sexta-feira (13), três pessoas foram presas em flagrante e um homem morreu durante um confronto com as forças de segurança. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 44 quilos de drogas e três armas de fogo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o imóvel era utilizado como laboratório clandestino para o preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes destinados a organizações criminosas que atuam na região.

Com a nova apreensão, o volume de drogas retirado de circulação nas duas ações chegou a aproximadamente 56 quilos. De acordo com a polícia, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 10 milhões.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Técnica para perícia. Após os procedimentos legais, as drogas serão incineradas.