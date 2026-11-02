TRÂNSITO

Cratera interdita parcialmente trecho da BR-324 em Simões Filho

Problema foi identificado na BR-324 e obstruiu pista

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:42

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho Crédito: Reprodução/PRF

Um buraco de grandes proporções que se abriu na pista provocou a interdição parcial da BR-324, na altura do km 603, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira (2). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 10h50, no sentido crescente da rodovia.

De acordo com a PRF, o problema obstruiu parte da via e exige atenção dos motoristas que trafegam pelo trecho. A corporação orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas para seguir viagem. Quem sai de Feira de Santana em direção a Salvador pode acessar a BR-324 na região de Candeias, seguir pela BA-522 e pela BA-524, no Canal de Tráfego.

Na região de Camaçari, a orientação é utilizar a BA-535, conhecida como Via Parafuso, e depois a BA-526, a Via Metropolitana, até chegar à capital.