Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cratera interdita parcialmente trecho da BR-324 em Simões Filho

Problema foi identificado na BR-324 e obstruiu pista

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:42

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho
Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho Crédito: Reprodução/PRF

Um buraco de grandes proporções que se abriu na pista provocou a interdição parcial da BR-324, na altura do km 603, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira (2). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 10h50, no sentido crescente da rodovia.

De acordo com a PRF, o problema obstruiu parte da via e exige atenção dos motoristas que trafegam pelo trecho. A corporação orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas para seguir viagem. Quem sai de Feira de Santana em direção a Salvador pode acessar a BR-324 na região de Candeias, seguir pela BA-522 e pela BA-524, no Canal de Tráfego.

Na região de Camaçari, a orientação é utilizar a BA-535, conhecida como Via Parafuso, e depois a BA-526, a Via Metropolitana, até chegar à capital.

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho por Reprodução/PRF
Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho por Reprodução/PRF
Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho por Reprodução/PRF
Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho por Reprodução/PRF
1 de 4
Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho por Reprodução/PRF

Leia mais

Imagem - Professora morre em acidente com duas vítimas fatais e quatro feridos em estrada da Bahia

Professora morre em acidente com duas vítimas fatais e quatro feridos em estrada da Bahia

Imagem - Acidente entre van e carro na madrugada deixa um morto e oito feridos em estrada da Bahia

Acidente entre van e carro na madrugada deixa um morto e oito feridos em estrada da Bahia

Imagem - Bebê de 1 mês se engasga com leite, mãe pede ajuda a policiais, e criança é salva após manobra de PM na Bahia

Bebê de 1 mês se engasga com leite, mãe pede ajuda a policiais, e criança é salva após manobra de PM na Bahia

Tags:

Cratera na Br-324 Trecho de Simões Filho Interdição Parcial

Mais recentes

Imagem - Apagão atinge fórum na Bahia, júri segue à luz de lanternas e ré é condenada a mais de 15 anos por morte do irmão

Apagão atinge fórum na Bahia, júri segue à luz de lanternas e ré é condenada a mais de 15 anos por morte do irmão
Imagem - PM apreende três carros durante fiscalização contra paredões em Salvador

PM apreende três carros durante fiscalização contra paredões em Salvador
Imagem - Bahia deve ter calor até 2 °C acima da média e menos chuva em novembro, prevê Inmet

Bahia deve ter calor até 2 °C acima da média e menos chuva em novembro, prevê Inmet