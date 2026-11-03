TRÂNSITO

Cratera na BR-324 causa engarrafamento de duas horas no sentido Salvador

Restrição à passagem de caminhões e ônibus e desvios de pista única dificultam o fluxo

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:47

Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas na BR-324 Crédito: TV Bahia

A cratera que se abriu ba BR-324, na altura do km 603, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), causa um engarrafamento de cerca de duas horas na manhã desta segunda-feira (3), segundo informações da TV Bahia. Por conta da interdição parcial da via, o trânsito na região no sentido Salvador está congestionado e dificulta a missão de quem quer chegar na capital.

O engarrafamento, no entanto, acontece em um trecho anterior Km 603, local da cratera. Isso porque, apesar da interdição parcial, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas veículos pequenos podem passar pelo local, enquanto os caminhões e ônibus são desviados para evitar acidentes na área.

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Além disso, há uma dificuldade porque os desvios, pela BA-522 e pela BA-524, no Canal do Tráfego, têm apenas uma faixa, o que dificulta a saída dos veículos pesados da BR-324. A cratera se abriu por volta das 10h50 de segunda-feira (2), segundo registro da PRF.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) destacou que a causa da abertura do buraco foi um problema de drenagem da água da chuva que gerou uma erosão de parte da pista.