EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Crédito consignado: quatro cuidados para não comprometer o dinheiro das despesas básicas

Com juros menores que os de outras modalidades, empréstimo pode ajudar a reorganizar dívidas, mas especialistas recomendam atenção à margem consignável e ao custo total da operação

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:20

Crédito consignado: quatro cuidados para não comprometer o dinheiro das despesas básicas Crédito: Reprodução

O endividamento das famílias brasileiras e o comprometimento da renda exigem atenção na hora de contratar crédito. Dados do Banco Central citados em levantamento recente apontam que a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,7% ao ano, enquanto a inadimplência da carteira total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ficou em 5%.

Nesse cenário, o crédito consignado aparece como uma alternativa para quem busca juros menores. Para aposentados e pensionistas do INSS, o teto informado para essa modalidade é de 1,85% ao mês, abaixo das taxas praticadas em linhas tradicionais, como o rotativo do cartão. Ainda assim, a contratação sem planejamento pode comprometer o orçamento destinado às despesas básicas.

CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO 1 de 6

“A chave para utilizar o consignado de forma saudável reside na combinação entre educação financeira e o uso de travas tecnológicas nas plataformas de contratação”, afirma Paulo Cirilo, CEO da Tafácil. Segundo o executivo, o consignado pode ajudar a substituir dívidas com juros elevados, desde que seja contratado com transparência e controle da margem disponível. “O maior erro do consumidor é contratar sem avaliar o impacto de longo prazo no orçamento fixo mensal”, diz.

Como contratar crédito consignado com mais segurança

Antes de contratar um empréstimo consignado ou cartão de benefício, o consumidor deve avaliar o impacto das parcelas sobre a renda e observar alguns cuidados.

1. Calcule quanto pode comprometer da renda

É importante verificar a margem consignável disponível sem colocar em risco o pagamento das despesas essenciais. O limite legal de desconto em folha não significa, necessariamente, que seja seguro comprometer toda essa quantia.

O chamado mínimo existencial corresponde à parcela da renda necessária para despesas básicas, como alimentação, água, luz, gás, aluguel, medicamentos de uso contínuo e plano de saúde. Se o desconto comprometer esses gastos, o orçamento poderá ficar insuficiente para as necessidades do mês.



2. Compare o Custo Efetivo Total (CET)

A taxa de juros anunciada não representa, sozinha, o custo de um empréstimo. O Custo Efetivo Total reúne juros, impostos, tarifas e outros encargos aplicáveis à operação.

Por isso, comparar o CET oferecido por diferentes instituições ajuda o consumidor a identificar qual proposta tem o menor custo total. Também é importante verificar a inclusão de seguros e outros serviços no contrato antes de assinar.



3. Evite contratar por impulso

O crédito consignado pode ser uma ferramenta para reorganizar as finanças, mas não deve ser tratado como uma extensão do salário. Antes de contratar, é importante avaliar a finalidade do dinheiro e o efeito das parcelas sobre os meses seguintes.

Uma possibilidade é analisar se vale a pena substituir dívidas mais caras, como as do rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial, por uma modalidade com juros menores. A decisão, porém, depende do custo total da nova operação e das condições oferecidas.



4. Priorize plataformas transparentes e seguras

Na contratação digital, o consumidor deve buscar canais que apresentem claramente as condições do empréstimo antes da assinatura. É importante conferir o valor liberado, a taxa de juros, o CET, o número de parcelas e o total a pagar.

Recursos como biometria facial, assinatura digital e consulta à margem consignável podem integrar os processos de validação. O consumidor também deve verificar se a instituição ou o correspondente bancário atua de forma regular e se os dados pessoais são tratados com segurança.

