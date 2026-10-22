Crédito consignado: quatro cuidados para não comprometer o dinheiro das despesas básicas

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:20
O endividamento das famílias brasileiras e o comprometimento da renda exigem atenção na hora de contratar crédito. Dados do Banco Central citados em levantamento recente apontam que a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,7% ao ano, enquanto a inadimplência da carteira total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ficou em 5%.
Nesse cenário, o crédito consignado aparece como uma alternativa para quem busca juros menores. Para aposentados e pensionistas do INSS, o teto informado para essa modalidade é de 1,85% ao mês, abaixo das taxas praticadas em linhas tradicionais, como o rotativo do cartão. Ainda assim, a contratação sem planejamento pode comprometer o orçamento destinado às despesas básicas.
CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO
“A chave para utilizar o consignado de forma saudável reside na combinação entre educação financeira e o uso de travas tecnológicas nas plataformas de contratação”, afirma Paulo Cirilo, CEO da Tafácil. Segundo o executivo, o consignado pode ajudar a substituir dívidas com juros elevados, desde que seja contratado com transparência e controle da margem disponível. “O maior erro do consumidor é contratar sem avaliar o impacto de longo prazo no orçamento fixo mensal”, diz.
Como contratar crédito consignado com mais segurança
Antes de contratar um empréstimo consignado ou cartão de benefício, o consumidor deve avaliar o impacto das parcelas sobre a renda e observar alguns cuidados.
Com a digitalização dos serviços financeiros, mecanismos de validação e controle podem contribuir para tornar a contratação mais segura. Para Cirilo, a agilidade não deve se sobrepor à proteção do consumidor. “A facilidade de contratação nunca pode atropelar a segurança do cidadão. O futuro do crédito regulado passa obrigatoriamente por plataformas inteligentes que unem agilidade e blindagem financeira, garantindo que as ferramentas funcionem como um filtro contra o superendividamento”, afirma o CEO da Tafácil.