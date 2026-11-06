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Crianças de 7 a 12 anos podem se inscrever gratuitamente em projeto de férias dos Bombeiros na Bahia

Cadastro será feito pela internet na próxima semana; atividades ensinam prevenção de afogamentos, primeiros socorros e segurança em praias e piscinas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:08

Anjinhos das Águas: crianças aprendem com bombeiros a se divertir com segurança nas praias
Anjinhos das Águas: crianças aprendem com bombeiros a se divertir com segurança nas praias Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militares da Bahia

Crianças de 7 a 12 anos podem participar gratuitamente do projeto Anjinhos das Águas, que oferece atividades educativas e práticas durante as férias escolares na Bahia. As inscrições começam na próxima quarta-feira (11) e seguem até quinta-feira (12), exclusivamente pela internet.

Os responsáveis devem fazer o cadastro pelo site do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. As vagas são destinadas a crianças e adolescentes interessados em aprender noções de segurança na água e prevenção de acidentes.

Em Salvador, as atividades costumam ser realizadas nas praias de Piatã e São Tomé de Paripe. O projeto também já passou por municípios como Porto Seguro, Paulo Afonso, Ilhéus, Valença, Alagoinhas, São Desidério e Barreiras.

Anjinhos das Águas: crianças aprendem com bombeiros a se divertir com segurança nas praias

Crianças participam de atividades práticas de prevenção a acidentes aquáticos durante o projeto Anjinhos das Águas por Divulgação/Corpo de Bombeiros Militares da Bahia
Bombeiros militares orientam os participantes sobre os cuidados necessários para evitar afogamentos por Divulgação/Corpo de Bombeiros Militares da Bahia
Noções de primeiros socorros fazem parte das atividades educativas oferecidas gratuitamente por Divulgação/Corpo de Bombeiros Militares da Bahia
Projeto atende crianças e adolescentes de 7 a 12 anos durante o período de férias escolares por Divulgação/Corpo de Bombeiros Militares da Bahia
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Crianças participam de atividades práticas de prevenção a acidentes aquáticos durante o projeto Anjinhos das Águas por Divulgação/Corpo de Bombeiros Militares da Bahia

Durante a programação, as crianças participam de aulas teóricas, atividades práticas e brincadeiras orientadas por bombeiros militares. Entre os conteúdos estão prevenção de afogamentos, cuidados em praias, piscinas e ambientes domésticos, além de noções básicas de primeiros socorros.

O projeto também trabalha temas como cidadania, ética e preservação ambiental. Os participantes que concluírem as atividades previstas recebem certificado.

Com o tema "Educar para Prevenir", a iniciativa chega a mais uma edição depois de atender mais de 2,5 mil crianças e adolescentes ao longo de seis anos.

Tags:

Férias Verão Bombeiros Anjinhos das Águas Projeto Para Crianças

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