Crianças de 7 a 12 anos podem se inscrever gratuitamente em projeto de férias dos Bombeiros na Bahia

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Mariana Rios
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:08
Crianças de 7 a 12 anos podem participar gratuitamente do projeto Anjinhos das Águas, que oferece atividades educativas e práticas durante as férias escolares na Bahia. As inscrições começam na próxima quarta-feira (11) e seguem até quinta-feira (12), exclusivamente pela internet.
Os responsáveis devem fazer o cadastro pelo site do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. As vagas são destinadas a crianças e adolescentes interessados em aprender noções de segurança na água e prevenção de acidentes.
Em Salvador, as atividades costumam ser realizadas nas praias de Piatã e São Tomé de Paripe. O projeto também já passou por municípios como Porto Seguro, Paulo Afonso, Ilhéus, Valença, Alagoinhas, São Desidério e Barreiras.
Anjinhos das Águas: crianças aprendem com bombeiros a se divertir com segurança nas praias
Durante a programação, as crianças participam de aulas teóricas, atividades práticas e brincadeiras orientadas por bombeiros militares. Entre os conteúdos estão prevenção de afogamentos, cuidados em praias, piscinas e ambientes domésticos, além de noções básicas de primeiros socorros.
O projeto também trabalha temas como cidadania, ética e preservação ambiental. Os participantes que concluírem as atividades previstas recebem certificado.
Com o tema "Educar para Prevenir", a iniciativa chega a mais uma edição depois de atender mais de 2,5 mil crianças e adolescentes ao longo de seis anos.