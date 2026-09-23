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Criminosos aplicam golpe e tomam perfil de adolescentes nas redes sociais para exigir dinheiro; veja como se proteger

Golpistas assumem perfis, alteram senhas e dados de recuperação e podem usar informações privadas para ameaçar vítimas e exigir dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00

Conta de adolescente pode ser 'sequestrada' por criminosos; veja cinco cuidados para evitar o golpe
Conta de adolescente pode ser 'sequestrada' por criminosos; veja cinco cuidados para evitar o golpe Crédito: Imagem gerada pela IA

Perder o acesso a uma rede social pode ser apenas o começo de um problema maior, principalmente entre adolescentes. Criminosos têm utilizado golpes de engenharia social para assumir o controle de perfis, alterar senhas e dados de recuperação e, depois, exigir dinheiro para devolver a conta.

O chamado “sequestro digital” nem sempre depende de uma invasão sofisticada. Em muitos casos, o próprio usuário acaba entregando as credenciais ao criminoso depois de receber uma mensagem falsa. O contato pode chegar por mensagem privada, e-mail ou outro canal, com diferentes pretextos para convencer a vítima a agir rapidamente.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
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1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Entre as justificativas usadas pelos golpistas estão supostas violações de direitos autorais, denúncias contra o perfil, necessidade de confirmar a identidade, problemas de segurança, prêmios ou convites para parcerias.

Como os criminosos conseguem a senha

Uma das estratégias mais comuns é criar uma situação de urgência. A vítima recebe um aviso de que precisa resolver imediatamente algum problema na conta e é direcionada para uma página falsa que imita a rede social. Ao informar usuário e senha nesse ambiente, a pessoa entrega os dados ao criminoso. Em alguns casos, o golpe continua com uma tentativa de obter também o código de autenticação enviado por SMS, e-mail ou aplicativo autenticador.

Depois de conseguir acesso, o criminoso pode mudar a senha, o e-mail e o telefone de recuperação e desconectar os dispositivos utilizados pelo verdadeiro proprietário. A partir daí, a vítima pode perder completamente o controle do perfil. O criminoso ainda pode usar a conta para enviar mensagens em nome da vítima, aplicar golpes contra amigos e seguidores, ameaçar publicar conteúdos ou explorar conversas, fotografias, vídeos e outras informações privadas.

Em situações envolvendo imagens ou vídeos íntimos, o caso pode evoluir para sextorsão, quando esse material é utilizado para ameaçar ou constranger a vítima e exigir dinheiro, novas imagens ou outras vantagens.

O FBI alertou em agosto de 2026 para casos em que criminosos obtêm acesso a contas e ambientes digitais de adultos e menores para procurar material íntimo que possa ser utilizado posteriormente em assédio, perseguição e sextorsão. Em fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também divulgou o caso de um homem que se declarou culpado após enganar centenas de adolescentes e jovens para obter acesso a contas de redes sociais, acessar material privado e ameaçar vítimas para extorqui-las.

Cinco cuidados para reduzir o risco

  • 1. Desconfie de mensagens urgentes
    Avisos como “sua conta será excluída hoje”, “confirme imediatamente” ou “clique para evitar o bloqueio” devem ser tratados com desconfiança. A pressão para agir rapidamente é um dos recursos utilizados em golpes de engenharia social.

  • 2. Nunca entregue códigos de autenticação
    Senhas e códigos recebidos por SMS, WhatsApp, e-mail ou aplicativo autenticador não devem ser compartilhados. A recomendação vale mesmo quando a pessoa se apresenta como funcionária da plataforma, de um banco ou de outra empresa.

  • 3. Não acesse links para resolver supostos problemas
    Se uma mensagem disser que a conta foi denunciada ou apresenta algum problema, o mais seguro é não utilizar o link recebido. O usuário deve entrar diretamente no aplicativo ou site oficial da plataforma e verificar se existe alguma notificação.

  • 4. Use senha exclusiva e autenticação em dois fatores
    A senha da rede social não deve ser repetida no e-mail ou em outros serviços. A autenticação em dois fatores acrescenta uma camada de proteção. Também é importante verificar periodicamente quais dispositivos estão conectados à conta e remover aqueles que forem desconhecidos.

  • 5. Pais devem manter um canal de confiança
    Adolescentes precisam saber que podem procurar os responsáveis quando algo estranho acontecer na internet, mesmo que tenham cometido algum erro. O medo de uma bronca pode fazer com que a vítima tente negociar sozinha com o criminoso e prolongue o problema.

O que fazer se a conta for invadida?

A primeira orientação é não pagar o resgate. O pagamento não garante que o criminoso devolverá o perfil e pode abrir espaço para novas exigências. A vítima deve preservar prints das conversas e ameaças, guardar o nome de usuário, links, telefones, e-mails e outros dados utilizados pelo criminoso e registrar informações sobre pagamentos ou tentativas de pagamento, incluindo eventual chave Pix.

Também é importante utilizar imediatamente os mecanismos oficiais de recuperação da plataforma, trocar a senha do e-mail vinculado à conta, alterar senhas semelhantes usadas em outros serviços e verificar os dispositivos e sessões conectadas. O caso também deve ser registrado em boletim de ocorrência.

Se houver ameaça de divulgação de imagens íntimas envolvendo criança ou adolescente, a situação deve ser comunicada imediatamente aos responsáveis e às autoridades competentes. A vítima não deve ceder às exigências nem continuar negociando sozinha com o criminoso.

Golpe começa antes do clique

Segundo Afonso Morais, advogado digital e empresarial, especialista em fraudes digitais e recuperação de ativos financeiros, fundador do escritório Pardi e Morais Consultores Jurídicos e criador e host do Falando de Fraudes Podcast, o criminoso muitas vezes não precisa invadir tecnicamente um sistema para assumir uma conta.

“O ponto mais importante é entender que o criminoso não precisa quebrar um sistema para assumir uma conta. Muitas vezes, ele convence a própria vítima a entregar a chave de acesso”. Para o especialista, mensagens inesperadas que provocam medo ou urgência devem ser tratadas como possíveis golpes antes de qualquer clique.

Entre adolescentes, medidas como senhas exclusivas, autenticação em dois fatores e cuidado com links ajudam a reduzir o risco. Mas, além da tecnologia, a orientação para procurar ajuda rapidamente diante de qualquer comportamento estranho na conta também é parte importante da proteção.

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