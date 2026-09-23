SEGURANÇA DIGITAL

Criminosos aplicam golpe e tomam perfil de adolescentes nas redes sociais para exigir dinheiro; veja como se proteger

Golpistas assumem perfis, alteram senhas e dados de recuperação e podem usar informações privadas para ameaçar vítimas e exigir dinheiro

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00

Conta de adolescente pode ser 'sequestrada' por criminosos; veja cinco cuidados para evitar o golpe Crédito: Imagem gerada pela IA

Perder o acesso a uma rede social pode ser apenas o começo de um problema maior, principalmente entre adolescentes. Criminosos têm utilizado golpes de engenharia social para assumir o controle de perfis, alterar senhas e dados de recuperação e, depois, exigir dinheiro para devolver a conta.

O chamado “sequestro digital” nem sempre depende de uma invasão sofisticada. Em muitos casos, o próprio usuário acaba entregando as credenciais ao criminoso depois de receber uma mensagem falsa. O contato pode chegar por mensagem privada, e-mail ou outro canal, com diferentes pretextos para convencer a vítima a agir rapidamente.

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Entre as justificativas usadas pelos golpistas estão supostas violações de direitos autorais, denúncias contra o perfil, necessidade de confirmar a identidade, problemas de segurança, prêmios ou convites para parcerias.

Como os criminosos conseguem a senha

Uma das estratégias mais comuns é criar uma situação de urgência. A vítima recebe um aviso de que precisa resolver imediatamente algum problema na conta e é direcionada para uma página falsa que imita a rede social. Ao informar usuário e senha nesse ambiente, a pessoa entrega os dados ao criminoso. Em alguns casos, o golpe continua com uma tentativa de obter também o código de autenticação enviado por SMS, e-mail ou aplicativo autenticador.

Depois de conseguir acesso, o criminoso pode mudar a senha, o e-mail e o telefone de recuperação e desconectar os dispositivos utilizados pelo verdadeiro proprietário. A partir daí, a vítima pode perder completamente o controle do perfil. O criminoso ainda pode usar a conta para enviar mensagens em nome da vítima, aplicar golpes contra amigos e seguidores, ameaçar publicar conteúdos ou explorar conversas, fotografias, vídeos e outras informações privadas.

Em situações envolvendo imagens ou vídeos íntimos, o caso pode evoluir para sextorsão, quando esse material é utilizado para ameaçar ou constranger a vítima e exigir dinheiro, novas imagens ou outras vantagens.

O FBI alertou em agosto de 2026 para casos em que criminosos obtêm acesso a contas e ambientes digitais de adultos e menores para procurar material íntimo que possa ser utilizado posteriormente em assédio, perseguição e sextorsão. Em fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também divulgou o caso de um homem que se declarou culpado após enganar centenas de adolescentes e jovens para obter acesso a contas de redes sociais, acessar material privado e ameaçar vítimas para extorqui-las.

Cinco cuidados para reduzir o risco

1. Desconfie de mensagens urgentes

Avisos como “sua conta será excluída hoje”, “confirme imediatamente” ou “clique para evitar o bloqueio” devem ser tratados com desconfiança. A pressão para agir rapidamente é um dos recursos utilizados em golpes de engenharia social.



2. Nunca entregue códigos de autenticação

Senhas e códigos recebidos por SMS, WhatsApp, e-mail ou aplicativo autenticador não devem ser compartilhados. A recomendação vale mesmo quando a pessoa se apresenta como funcionária da plataforma, de um banco ou de outra empresa.



3. Não acesse links para resolver supostos problemas

Se uma mensagem disser que a conta foi denunciada ou apresenta algum problema, o mais seguro é não utilizar o link recebido. O usuário deve entrar diretamente no aplicativo ou site oficial da plataforma e verificar se existe alguma notificação.



4. Use senha exclusiva e autenticação em dois fatores

A senha da rede social não deve ser repetida no e-mail ou em outros serviços. A autenticação em dois fatores acrescenta uma camada de proteção. Também é importante verificar periodicamente quais dispositivos estão conectados à conta e remover aqueles que forem desconhecidos.



5. Pais devem manter um canal de confiança

Adolescentes precisam saber que podem procurar os responsáveis quando algo estranho acontecer na internet, mesmo que tenham cometido algum erro. O medo de uma bronca pode fazer com que a vítima tente negociar sozinha com o criminoso e prolongue o problema.



O que fazer se a conta for invadida?

A primeira orientação é não pagar o resgate. O pagamento não garante que o criminoso devolverá o perfil e pode abrir espaço para novas exigências. A vítima deve preservar prints das conversas e ameaças, guardar o nome de usuário, links, telefones, e-mails e outros dados utilizados pelo criminoso e registrar informações sobre pagamentos ou tentativas de pagamento, incluindo eventual chave Pix.

Também é importante utilizar imediatamente os mecanismos oficiais de recuperação da plataforma, trocar a senha do e-mail vinculado à conta, alterar senhas semelhantes usadas em outros serviços e verificar os dispositivos e sessões conectadas. O caso também deve ser registrado em boletim de ocorrência.

Se houver ameaça de divulgação de imagens íntimas envolvendo criança ou adolescente, a situação deve ser comunicada imediatamente aos responsáveis e às autoridades competentes. A vítima não deve ceder às exigências nem continuar negociando sozinha com o criminoso.

Golpe começa antes do clique

Segundo Afonso Morais, advogado digital e empresarial, especialista em fraudes digitais e recuperação de ativos financeiros, fundador do escritório Pardi e Morais Consultores Jurídicos e criador e host do Falando de Fraudes Podcast, o criminoso muitas vezes não precisa invadir tecnicamente um sistema para assumir uma conta.

“O ponto mais importante é entender que o criminoso não precisa quebrar um sistema para assumir uma conta. Muitas vezes, ele convence a própria vítima a entregar a chave de acesso”. Para o especialista, mensagens inesperadas que provocam medo ou urgência devem ser tratadas como possíveis golpes antes de qualquer clique.