COMBATE A FACÇÕES

Cúpula da Segurança da Bahia testa armas da Glock na Áustria

Secretário da Segurança Pública, comandante-geral da PM e diretor do DPT participaram da avaliação em Deutsch-Wagram, cidade próxima a Viena

Mariana Rios

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:38

Armamentos para as ações de combate ao crime organizado foram vistoriados e testados Crédito: Divulgação/SSP-BA

Representantes da Segurança Pública da Bahia viajaram até a Áustria para testar pistolas da fabricante Glock que irão reforçar o armamento das polícias estaduais no combate às facções criminosas. A avaliação ocorreu na manhã desta terça-feira (3), em Deutsch-Wagram, cidade próxima a Viena, onde fica a fabricante austríaca.

Participaram dos testes o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Magalhães, e o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), perito criminal Osvaldo Silva. Os armamentos foram vistoriados e testados.

Saiba quais são os tipos de armas mais utilizadas por CACs 1 de 5

Segundo Werner, cerca de 15 mil pistolas foram compradas e distribuídas nos últimos três anos para unidades ordinárias e especializadas das polícias Militar, Civil e Técnica.

O secretário também destacou investimentos estaduais em estruturas, viaturas e equipamentos para os profissionais da segurança pública.