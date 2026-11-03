Cúpula da Segurança da Bahia testa armas da Glock na Áustria

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Mariana Rios
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:38
Representantes da Segurança Pública da Bahia viajaram até a Áustria para testar pistolas da fabricante Glock que irão reforçar o armamento das polícias estaduais no combate às facções criminosas. A avaliação ocorreu na manhã desta terça-feira (3), em Deutsch-Wagram, cidade próxima a Viena, onde fica a fabricante austríaca.
Participaram dos testes o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Magalhães, e o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), perito criminal Osvaldo Silva. Os armamentos foram vistoriados e testados.
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Segundo Werner, cerca de 15 mil pistolas foram compradas e distribuídas nos últimos três anos para unidades ordinárias e especializadas das polícias Militar, Civil e Técnica.
O secretário também destacou investimentos estaduais em estruturas, viaturas e equipamentos para os profissionais da segurança pública.