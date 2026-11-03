Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cúpula da Segurança da Bahia testa armas da Glock na Áustria

Secretário da Segurança Pública, comandante-geral da PM e diretor do DPT participaram da avaliação em Deutsch-Wagram, cidade próxima a Viena

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:38

Armamentos para as ações de combate ao crime organizado foram vistoriados e testados
Armamentos para as ações de combate ao crime organizado foram vistoriados e testados Crédito: Divulgação/SSP-BA

Representantes da Segurança Pública da Bahia viajaram até a Áustria para testar pistolas da fabricante Glock que irão reforçar o armamento das polícias estaduais no combate às facções criminosas. A avaliação ocorreu na manhã desta terça-feira (3), em Deutsch-Wagram, cidade próxima a Viena, onde fica a fabricante austríaca.

Participaram dos testes o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Magalhães, e o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), perito criminal Osvaldo Silva. Os armamentos foram vistoriados e testados.

Saiba quais são os tipos de armas mais utilizadas por CACs

Pistola por auto-upload
Carabina por auto-upload
Espingarda por Divulgação/Ascom PM
Revólver por Divulgação/PM
Metralhadora por Reprodução
1 de 5
Pistola por auto-upload

Segundo Werner, cerca de 15 mil pistolas foram compradas e distribuídas nos últimos três anos para unidades ordinárias e especializadas das polícias Militar, Civil e Técnica.

O secretário também destacou investimentos estaduais em estruturas, viaturas e equipamentos para os profissionais da segurança pública.

Leia mais

Imagem - A incrível história da fábrica suíça de armas que quase vendeu 450 fuzis para Hollywood — mas descobriu que o verdadeiro comprador era a CIA

A incrível história da fábrica suíça de armas que quase vendeu 450 fuzis para Hollywood — mas descobriu que o verdadeiro comprador era a CIA

Tags:

Sspba Armas Áustria

Mais recentes

Imagem - Você pode estar na perimenopausa e ainda não percebeu: conheça os sinais

Você pode estar na perimenopausa e ainda não percebeu: conheça os sinais
Imagem - Enem 2026: veja como fazer simulado gratuito com 180 questões e estimativa de nota

Enem 2026: veja como fazer simulado gratuito com 180 questões e estimativa de nota
Imagem - Escovar os dentes não basta? Dentista explica por que o mau hálito continua

Escovar os dentes não basta? Dentista explica por que o mau hálito continua