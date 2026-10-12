ORÇAMENTO FAMILIAR

Custo da moradia leva famílias a cortar gastos com comida e remédios, aponta pesquisa

Levantamento aponta que 74% dos entrevistados cortaram despesas para pagar os custos de habitação; advogado explica os riscos do atraso no aluguel e no financiamento e quando buscar renegociação

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:30

Custo da moradia leva famílias a cortar gastos com comida e remédios, aponta pesquisa Crédito: Reprodução

Manter um lugar para morar tem exigido sacrifícios de parte das famílias brasileiras. Uma pesquisa da Habitat para a Humanidade Brasil, realizada com 1.400 pessoas entre abril e junho de 2026, mostra que 74% dos entrevistados reduziram pelo menos uma despesa no último ano para conseguir pagar os custos de habitação. Entre quem não tem casa própria, 48% cortaram gastos com alimentação, enquanto 34% dos participantes precisaram reduzir despesas consideradas essenciais, como comida, medicamentos e vestuário.

O levantamento também revela a preocupação com a possibilidade de perder a capacidade de pagar pela moradia: 56% dos entrevistados temem que algum imprevisto comprometa a permanência no local onde vivem. Quando o orçamento chega ao limite, a dificuldade deixa de ser apenas financeira e pode trazer consequências jurídicas, principalmente para quem acumula atrasos no aluguel ou nas parcelas do financiamento imobiliário.

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Para o advogado Stéfano Ribeiro Ferri, especialista em Direito Imobiliário, um dos principais sinais de alerta aparece quando a família começa a recorrer constantemente ao cartão de crédito ou a empréstimos para manter o pagamento da moradia, ou precisa deixar outras despesas essenciais de lado. Nesses casos, procurar alternativas antes que a inadimplência se agrave pode ampliar as possibilidades de negociação. “O ideal é não esperar o primeiro atraso para procurar uma solução. A renegociação antecipada costuma oferecer mais alternativas do que uma negociação feita depois que a dívida já se acumulou”, explica.

O que acontece quando o aluguel deixa de caber no orçamento?

Quando o inquilino não consegue pagar o aluguel, a dívida pode resultar em cobrança judicial e ação de despejo. Não existe um prazo geral de tolerância que garanta ao morador três, seis ou qualquer outro número fixo de meses antes de o proprietário tomar providências. O atraso pode permitir medidas legais, observadas as regras aplicáveis ao contrato e ao procedimento.

A legislação prevê, em determinadas situações, a possibilidade de o inquilino quitar os valores devidos para evitar a rescisão da locação. Essa alternativa, porém, depende das circunstâncias do caso e não deve ser confundida com uma garantia de permanência no imóvel por um período fixo.Por isso, segundo Ferri, o caminho mais prudente é procurar o proprietário assim que a dificuldade financeira aparecer. Dependendo da situação, pode ser possível negociar valores e prazos ou organizar uma desocupação planejada, evitando que a dívida continue crescendo.

O advogado alerta que recorrer a novos empréstimos para pagar o aluguel pode agravar o problema quando a renda já não é suficiente para cobrir as despesas habituais. Nesse cenário, a família corre o risco de acumular compromissos financeiros sem resolver a origem do desequilíbrio.

Atraso no financiamento pode levar à perda do imóvelNos financiamentos imobiliários, as consequências dependem do contrato e das garantias envolvidas. Em operações submetidas à alienação fiduciária, por exemplo, a falta de pagamento pode levar à consolidação da propriedade em nome do credor, desde que sejam cumpridas as etapas e exigências previstas em lei.

“Não é correto imaginar que a instituição financeira precisa necessariamente esperar vários meses de atraso para iniciar o procedimento. Por isso, quem enfrenta dificuldades financeiras não deve simplesmente parar de pagar e esperar para ver o que acontece”, afirma Ferri. O tempo pode ser decisivo para buscar uma saída antes que o procedimento avance. A orientação é entrar em contato com a instituição financeira para conhecer as alternativas disponíveis e analisar as condições oferecidas, sem assumir novas obrigações que a renda não comporta.

A simples dificuldade para pagar as parcelas não significa que o contrato possa ser alterado automaticamente pela Justiça. Uma eventual revisão judicial depende da análise das condições específicas da contratação e da existência de fundamento jurídico, como uma cobrança efetivamente abusiva ou ilegal.

Como renegociar sem aumentar o endividamento?

Para famílias que chegaram ao limite do orçamento, o primeiro passo é reunir informações sobre renda, despesas e dívidas antes de negociar com o proprietário ou com o banco. A proposta precisa ser compatível com a capacidade real de pagamento, e não apenas apresentar uma parcela aparentemente menor. “Não adianta assumir uma nova obrigação que continue acima da capacidade de pagamento. É preciso fazer um diagnóstico das dívidas e da renda antes de assumir novos compromissos”, orienta o especialista.

Quando a dificuldade com a moradia faz parte de um conjunto maior de dívidas, também pode ser necessário avaliar os mecanismos legais de prevenção e tratamento do superendividamento. A aplicação dessas regras depende das características do caso e dos requisitos previstos na legislação.Ferri ressalta que a renegociação deve ser acompanhada de uma análise do orçamento familiar.

Contrair empréstimos ou utilizar continuamente o cartão de crédito para manter o aluguel ou o financiamento pode apenas transferir o problema para outras dívidas, muitas vezes com custos adicionais.“O ponto central é fazer um diagnóstico das dívidas e da renda antes de assumir novos compromissos. A moradia é uma despesa essencial, mas justamente por isso o planejamento precisa acontecer antes de a família chegar ao ponto de escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa”, destaca.

Sinais de que é hora de buscar ajuda

Alguns comportamentos indicam que o orçamento pode estar entrando em uma situação difícil de sustentar.

Entre os principais cuidados estão:

Procurar renegociação antes do primeiro atraso, sempre que possível.

Evitar recorrer continuamente a empréstimos ou ao cartão de crédito para pagar a moradia.

Analisar o contrato e o custo total antes de aceitar uma renegociação.

Buscar orientação sobre as consequências de um eventual atraso.

Verificar se existem cobranças ou cláusulas que possam ser abusivas ou ilegais.

Avaliar todas as dívidas da família antes de assumir novos compromissos.

Não ignorar notificações ou comunicações do proprietário ou da instituição financeira.

