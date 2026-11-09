PESQUISA CNT

Da Estrada do Derba à BA-522, veja quais rodovias baianas têm trechos com nota péssima em novo levantamento

Dados mostram que estradas baianas têm 200 km considerados péssimos e outros 1.360 km foram considerados ruins no estado

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:25

BA-522 passa por Candeias Crédito: Divulgação

A Pesquisa CNT de Rodovias 2026 identificou 200 km de estradas em condição péssima na Bahia. No recorte por rodovia, quatro vias tiveram trechos com a pior nota geral. São 33 km da BA-522, que passa por Candeias, 10 km da BA-122, 4 km da BA-528, conhecida como Estrada do Derba, e 2 km da BR-122.

A BA-522 tem o trecho mais longo entre os quatro. A rodovia liga a BR-324 a Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, e é usada no transporte de cargas em direção ao Porto de Aratu.Em Salvador, a CNT classificou como péssimos 4 km da BA-528, conhecida como Estrada do Derba. A rodovia liga a BR-324, na altura de Águas Claras, a Paripe, no Subúrbio Ferroviário. A tabela da pesquisa informa a extensão avaliada, sem indicar onde começam e terminam os 4 km que receberam a pior nota.

Os quatro trechos somam 49 km. Já os 200 km do balanço estadual vêm de uma avaliação mais detalhada. A CNT registra as condições da via a cada quilômetro e reúne os dados em blocos de cerca de 10 km. Assim, uma parte da estrada pode receber nota péssima mesmo quando a avaliação geral de um trecho mais longo é melhor.

O estado das rodovias baianas, segundo pesquisa da CNT 1 de 5

BR-030 tem 318 km em condição ruim

Entre os trechos com nota geral ruim, o mais extenso na tabela da Bahia tem 318 km e fica na BR-030. A mesma rodovia aparece com outros 10 km na categoria. Na BA-130, dois segmentos, de 213 km e 30 km, foram considerados ruins. Na BA-161, foram 129 km.

Ao todo, a CNT analisou 9.317 km de rodovias pavimentadas na Bahia, a maior extensão pesquisada entre os estados do Nordeste. Os 1.560 km em condições ruins ou péssimas equivalem a 16,7% do total baiano e representam pouco mais de um quarto de toda a extensão que recebeu essas duas notas na região.

Outros 4.572 km na Bahia ficaram na categoria regular, o equivalente a quase metade da extensão avaliada. Apenas 34,2% receberam nota boa ou ótima, abaixo dos 36% registrados no Nordeste e dos 41,1% no país.

Traçado das estradas teve a pior avaliação

O traçado das vias, que inclui características como curvas, acostamentos e faixas adicionais, foi o quesito com o pior resultado na Bahia. Nesse critério, 2.842 km foram classificados como ruins ou péssimos, o equivalente a 30,5% da extensão pesquisada. Na sinalização, a proporção chegou a 22,5%. No pavimento, foi de 15,1%.