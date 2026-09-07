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Datas duplas movimentam o e-commerce; veja como conseguir descontos de até 50% no 9/9

Cupons, frete grátis e pesquisa de preços estão entre as estratégias para pagar menos e evitar falsas promoções

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 14:55

Datas duplas movimentam o e-commerce; veja como conseguir descontos de até 50% no 9/9
Datas duplas movimentam o e-commerce; veja como conseguir descontos de até 50% no 9/9 Crédito: Imagem gerada pela IA

As grandes promoções do comércio eletrônico podem transformar a tela do celular em uma armadilha para quem entra sem planejamento. Em datas como o 9.9, marketplaces concentram cupons, frete grátis, ofertas relâmpago e descontos em categorias que vão de eletrônicos e moda a produtos para casa e beleza. 

Para aproveitar melhor essas oportunidades, porém, o consumidor precisa fazer mais do que esperar o selo vermelho de promoção aparecer. Ter uma lista de compras, acompanhar os preços antes da data e entender as condições dos cupons são algumas das estratégias que podem fazer diferença no valor final da compra.

App oferece bilhete por R$ 0,99 e desconto de 50% no metrô de Salvador

Compra do metrô pelo aplicativo 99: o usuário não precisará comprar o bilhete exclusivamente pelos canais tradicionais do metrô; poderá fazer a compra pelo app. por Arisson Marinho
Primeiro bilhete por R$ 0,99: quem utilizar o 99Metrô terá o primeiro bilhete por esse valor. por Arisson Marinho
Promoção diária: durante o lançamento, ao comprar dois bilhetes, o usuário terá 50% de desconto na transação. por Arisson Marinho
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Compra do metrô pelo aplicativo 99: o usuário não precisará comprar o bilhete exclusivamente pelos canais tradicionais do metrô; poderá fazer a compra pelo app. por Arisson Marinho

As chamadas datas duplas, como 6.6, 7.7 e 9.9, já fazem parte do calendário promocional do comércio eletrônico e movimentam plataformas como Shopee, Shein e Mercado Livre.

  • 1. Faça a lista antes de a promoção começar
    O primeiro passo é separar necessidade de impulso. Vale olhar para a lista de desejos e identificar produtos que já estavam sendo pesquisados há algumas semanas: um fone de ouvido, uma peça de roupa, ração para o animal de estimação, um livro ou qualquer outro item que realmente esteja fazendo falta. Uma regra simples ajuda: se o produto só entrou no radar depois que apareceu com o selo de oferta, talvez ele não seja uma necessidade. Ter a lista pronta também evita que o consumidor gaste parte do orçamento com produtos que não estavam nos planos.

    2. Pesquise o preço antes do 9.9
    Desconto só é vantagem quando o preço final realmente fica menor. Por isso, uma das principais recomendações é pesquisar o valor do produto antes da data promocional e, se possível, acompanhar sua variação durante algumas semanas. Shopee, Shein e Mercado Livre possuem diferentes sistemas de descontos, cupons e frete. Entender como cada plataforma funciona pode ajudar a encontrar uma combinação mais vantajosa. Na Shopee, por exemplo, há cupons vinculados a valores mínimos de compra e opções de frete grátis para produtos selecionados. Dependendo das regras da promoção, pode valer a pena concentrar produtos que já estavam na lista em um mesmo pedido para alcançar o valor mínimo necessário para determinado benefício. Na Shein, pontos e cupons progressivos podem favorecer quem concentra produtos em uma única compra. A plataforma também costuma oferecer benefícios específicos para novos usuários e ações promocionais em determinados períodos. Já no Mercado Livre, as ofertas podem envolver diferentes condições de venda e entrega. Alguns produtos com Mercado Envios Full, por exemplo, podem contar com frete grátis ou condições específicas, enquanto determinados vendedores oferecem descontos para pagamentos via Pix.

    3. Leia as regras dos cupons
    Encontrar um cupom não significa necessariamente que ele será vantajoso. Antes de aplicar o código, é importante verificar valor mínimo da compra, produtos participantes, prazo de validade, limite de desconto e forma de pagamento exigida. Plataformas especializadas em cupons, como o Cuponation, reúnem códigos e informações sobre as condições de uso. Isso pode facilitar a comparação entre diferentes ofertas e evitar a tentativa de usar códigos que já expiraram. Durante datas promocionais, também podem aparecer cupons exclusivos que não ficam imediatamente visíveis na página principal dos marketplaces.

    4. Compare o desconto com o preço final
    Um cupom de 30% nem sempre representa uma economia maior do que outro de 15%. O que importa é quanto você vai efetivamente pagar depois de considerar desconto, frete e eventuais condições para liberar o benefício. Por isso, antes de fechar o pedido, vale comparar pelo menos três valores:
  • preço original pesquisado anteriormente;
  • preço anunciado durante a promoção;
  • valor final depois da aplicação de cupons e frete.
  • Essa conta simples ajuda a identificar promoções realmente vantajosas e a evitar a chamada “maquiagem” de desconto.

    5. Não compre só porque está barato
    O último passo talvez seja o mais importante: não transformar uma promoção em desculpa para gastar mais. Uma oferta pode ser excelente e ainda assim não compensar se o produto não estava nos planos. A lógica das grandes datas promocionais é justamente estimular decisões rápidas, principalmente por meio de ofertas relâmpago e contadores de tempo. Entrar no evento com uma lista definida ajuda a reduzir esse efeito. Afinal, economizar não significa necessariamente comprar pelo menor preço possível. Significa pagar menos por aquilo que você realmente precisava comprar.

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