CONSUMO

Datas duplas movimentam o e-commerce; veja como conseguir descontos de até 50% no 9/9

Cupons, frete grátis e pesquisa de preços estão entre as estratégias para pagar menos e evitar falsas promoções

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 14:55

Datas duplas movimentam o e-commerce; veja como conseguir descontos de até 50% no 9/9 Crédito: Imagem gerada pela IA

As grandes promoções do comércio eletrônico podem transformar a tela do celular em uma armadilha para quem entra sem planejamento. Em datas como o 9.9, marketplaces concentram cupons, frete grátis, ofertas relâmpago e descontos em categorias que vão de eletrônicos e moda a produtos para casa e beleza.

Para aproveitar melhor essas oportunidades, porém, o consumidor precisa fazer mais do que esperar o selo vermelho de promoção aparecer. Ter uma lista de compras, acompanhar os preços antes da data e entender as condições dos cupons são algumas das estratégias que podem fazer diferença no valor final da compra.

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As chamadas datas duplas, como 6.6, 7.7 e 9.9, já fazem parte do calendário promocional do comércio eletrônico e movimentam plataformas como Shopee, Shein e Mercado Livre.