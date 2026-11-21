HERÓIS SEM FARDA

De folga, pai e filho policiais militares salvam homem que se afogava em praia da Bahia

Dupla estava em Barra Grande, em Vera Cruz, quando retirou a vítima do mar desacordada e realizou manobras de reanimação até que ela voltasse a respirar

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09:30

De folga, pai e filho policiais militares salvam homem que se afogava em praia da Bahia Crédito: Divulgação

Dois policiais militares que são pai e filho salvaram um homem vítima de afogamento na noite de sexta-feira (20), no distrito de Barra Grande, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Os agentes estavam de folga na região quando perceberam a situação e entraram em ação para socorrer a vítima.

O homem foi retirado do mar desacordado e com dificuldade para respirar. Os policiais iniciaram os primeiros atendimentos, com ventilações de resgate e manobras para desobstruir as vias aéreas. Após os procedimentos, a vítima voltou a respirar espontaneamente.