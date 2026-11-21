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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09:30
Dois policiais militares que são pai e filho salvaram um homem vítima de afogamento na noite de sexta-feira (20), no distrito de Barra Grande, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Os agentes estavam de folga na região quando perceberam a situação e entraram em ação para socorrer a vítima.
O homem foi retirado do mar desacordado e com dificuldade para respirar. Os policiais iniciaram os primeiros atendimentos, com ventilações de resgate e manobras para desobstruir as vias aéreas. Após os procedimentos, a vítima voltou a respirar espontaneamente.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar apoio, e os próprios agentes também solicitaram atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe de saúde chegou, o homem foi encaminhado a um hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos. A atuação dos dois policiais foi fundamental para manter a vítima em atendimento até a chegada dos profissionais de saúde.