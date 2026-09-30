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Deputada Roberta Roma recebe alta após sofrer infarto e passar por implantação de stent

Roberta sentiu dor no peito no último sábado (26), enquanto cumpria uma agenda em Cruz das Alma

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:09

Roberta Roma
Roberta Roma Crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados

A deputada federal Roberta Roma deixou o Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador, nesta quarta-feira (30), após ser internada por um infarto do miocárdio. Durante o tratamento, ela recebeu medicamentos e passou pela implantação de um stent para restabelecer o fluxo de sangue ao músculo cardíaco.

A alta foi autorizada após a equipe médica constatar melhora significativa. Segundo os profissionais, a parlamentar está sem sintomas e os exames de controle apresentam resultados dentro dos parâmetros esperados.

Roberta sentiu dor no peito no último sábado (26), enquanto cumpria uma agenda em Cruz das Almas. Depois do atendimento inicial no município, foi transferida para a capital baiana, onde ficou na UTI Cardíaca.

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A recuperação continuará com acompanhamento ambulatorial do cardiologista Adriano Martins e do clínico geral Silvestre Sobrinho, responsáveis pela assistência durante a internação.

Além de manter o uso dos medicamentos prescritos, a deputada recebeu orientações para reduzir o estresse, cuidar do sono e da alimentação e realizar atividades físicas sob supervisão.

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