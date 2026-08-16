'GRANDE SUSTO'

Deputado baiano sofre acidente após caminhonete atingir animal e cair em ribanceira

Político estava a caminho de Salvador quando motorista tentou desviar de animais que entraram na pista

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 12:11

Deputado estadual Roberto Carlos Crédito: Divulgação/Alba

O deputado estadual Roberto Carlos passou por um acidente na noite deste sábado (15), durante uma viagem pela BR-407, no norte da Bahia. A caminhonete em que ele estava deixou a pista e caiu em uma ribanceira depois que o motorista tentou evitar animais que apareceram na rodovia.

A ocorrência aconteceu na região de Filadélfia, nas proximidades do povoado de Aroeira. Roberto Carlos estava acompanhado de dois motoristas, que se alternavam na condução do veículo durante o deslocamento.

Conforme o relato publicado pelo deputado, um carro que trafegava no sentido oposto foi para o acostamento. Logo depois, animais avançaram para a pista. Na tentativa de evitar uma colisão, o motorista fez uma manobra, mas a caminhonete acabou atingindo um dos animais e saiu da estrada.

“Para evitar a colisão, meu motorista precisou desviar dos animais, mas o veículo acabou colidindo com um animal, saindo da estrada e caindo em uma ribanceira”, relatou Roberto Carlos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe ao local. Apesar da queda, o deputado e os dois motoristas que estavam com ele não tiveram ferimentos.

Após o acidente, Roberto Carlos informou que seguiria para a rodoviária, de onde pretendia retornar a Salvador. Ele também afirmou que manteria a programação prevista para este domingo (16), com compromissos no município de Itaparica.

Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar classificou o episódio como um grande susto e agradeceu pelas pessoas que entraram em contato após saberem da ocorrência.

“Foi um grande susto, mas, felizmente, estamos todos em segurança. Agradeço a Deus por esse livramento e também a todos que já estão entrando em contato preocupados comigo e com a nossa equipe”, disse.