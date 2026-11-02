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Deputado mais rico da Bahia se casa com filha de senador em cerimônia intimista no Extremo-Sul

Neto Carletto, que declarou R$ 34,3 milhões em bens, oficializou a união com Isadora Alencar em Arraial d’Ajuda

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 14:33

Isadora e Neto casaram na Bahia
Isadora e Neto casaram na Bahia Crédito: Reprodução

O deputado federal Neto Carletto (Avante), de 30 anos, se casou com a empresária Isadora Alencar, filha do senador Otto Alencar (PSD), neste domingo (1º). A cerimônia ocorreu em Arraial d’Ajuda, no Extremo-Sul da Bahia, e reuniu familiares e amigos próximos. Segundo o Alô Alô Bahia, a celebração intimista foi conduzida por Edgar Abbehussen.  

Nas redes sociais, Otto comemorou a união da filha. “A felicidade invadiu o meu coração”, escreveu o senador ao compartilhar uma foto do casamento. O casal estava noivo desde abril deste ano, quando realizou uma celebração no bairro do Horto Florestal, em Salvador. 

O casamento de Neto Carletto e Isadora Alencar

Neto Carletto e Isadora Alencar se casaram em Arraial d’Ajuda, no extremo sul da Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Isadora oficializou a união com o deputado em cerimônia intimista, cercada por familiares e amigos por Reprodução/Redes Sociais
Neto Carletto é filho do hoteleiro Orlando Sulz Almeida Filho e da empresária Mariza Carletto por Reprodução/Redes Sociais
Isadora Alencar é filha do senador Otto Alencar e de Márcia Alencar. por Reprodução/Redes Sociais
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Neto Carletto e Isadora Alencar se casaram em Arraial d’Ajuda, no extremo sul da Bahia por Reprodução/Redes Sociais

Carletto tem o maior patrimônio declarado entre os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026. No registro apresentado à Justiça Eleitoral, informou possuir R$ 34.333.615,58 em bens. radar.cristobal.com.br A maior fatia corresponde a uma participação societária em uma empresa de participações, declarada por R$ 17,3 milhões. A relação também inclui um prédio comercial em Porto Seguro, de R$ 7,62 milhões, e R$ 5,7 milhões aplicados em CDB. 

Reeleito em outubro, o parlamentar recebeu 197.240 votos, a terceira maior votação para deputado federal no estado. Ele seguirá para o segundo mandato na Câmara a partir de fevereiro de 2027. Neto é sobrinho do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, presidente do Avante na Bahia.

Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia

Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução
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Netto Carleto é o parlamentar mais rico da Bahia por Reprodução

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