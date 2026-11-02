CELEBRAÇÃO

Deputado mais rico da Bahia se casa com filha de senador em cerimônia intimista no Extremo-Sul

Neto Carletto, que declarou R$ 34,3 milhões em bens, oficializou a união com Isadora Alencar em Arraial d’Ajuda

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 14:33

Isadora e Neto casaram na Bahia Crédito: Reprodução

O deputado federal Neto Carletto (Avante), de 30 anos, se casou com a empresária Isadora Alencar, filha do senador Otto Alencar (PSD), neste domingo (1º). A cerimônia ocorreu em Arraial d’Ajuda, no Extremo-Sul da Bahia, e reuniu familiares e amigos próximos. Segundo o Alô Alô Bahia, a celebração intimista foi conduzida por Edgar Abbehussen.

Nas redes sociais, Otto comemorou a união da filha. “A felicidade invadiu o meu coração”, escreveu o senador ao compartilhar uma foto do casamento. O casal estava noivo desde abril deste ano, quando realizou uma celebração no bairro do Horto Florestal, em Salvador.

O casamento de Neto Carletto e Isadora Alencar 1 de 4

Carletto tem o maior patrimônio declarado entre os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026. No registro apresentado à Justiça Eleitoral, informou possuir R$ 34.333.615,58 em bens. radar.cristobal.com.br A maior fatia corresponde a uma participação societária em uma empresa de participações, declarada por R$ 17,3 milhões. A relação também inclui um prédio comercial em Porto Seguro, de R$ 7,62 milhões, e R$ 5,7 milhões aplicados em CDB.

Reeleito em outubro, o parlamentar recebeu 197.240 votos, a terceira maior votação para deputado federal no estado. Ele seguirá para o segundo mandato na Câmara a partir de fevereiro de 2027. Neto é sobrinho do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, presidente do Avante na Bahia.