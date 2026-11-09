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Desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia teve remuneração de R$ 70 mil em outubro

Folha do Tribunal de Justiça da Bahia aponta pagamento à ex-magistrada, condenada a mais de 14 anos de prisão pelo STJ

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:00

Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão
Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão Crédito: Reprodução

Condenada a mais de 14 anos de prisão por envolvimento em um esquema de venda de decisões judiciais na Bahia, a desembargadora aposentada Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo recebeu R$ 70.779,02 em rendimentos no mês de outubro de 2026. Os dados constam no detalhamento da folha de pagamento do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). 

De acordo com o documento, o valor líquido pago à magistrada foi de R$ 49.229,77, após descontos que somaram R$ 21.549,25. A remuneração inclui R$ 52.244,48 referentes ao cargo, além de R$ 14.645,91 em vantagens pessoais e R$ 6.075,47 em vantagens eventuais. A folha também registra Sandra Inês na categoria de desembargadora, com lotação no gabinete que leva seu nome, em Salvador.

Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão

Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução
Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução
Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução
Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução/STJ
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Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por Reprodução

O pagamento foi o último registrado antes da condenação relacionada à Operação Faroeste pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou a perda do cargo público da ex-magistrada, com cassação da aposentadoria compulsória e dos benefícios vinculados. A decisão também estabeleceu pena de 14 anos e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado.

Sandra Inês foi condenada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O filho dela, o advogado Vasco Rusciolelli Azevedo, recebeu pena de 13 anos e 11 meses pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada após deixarem o Brasil com destino a Portugal, em descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça. A ex-desembargadora foi incluída na lista da Interpol.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Sandra Inês e outros envolvidos negociavam decisões judiciais para favorecer uma empresa do setor agropecuário em troca de pagamentos. As investigações apontaram a comercialização de pelo menos três decisões. Um dos episódios envolveu o transporte de R$ 250 mil de Rondonópolis (MT) para Salvador. O dinheiro foi apreendido na residência da magistrada e do filho.

A condenação integra os desdobramentos da Operação Faroeste, que investigou um esquema de corrupção no Judiciário baiano. Em outubro, o STJ também condenou a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago a 14 anos e 11 meses de prisão e o juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio a 15 anos e oito meses.

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Desembargadora Condenada Salário Venda de Sentenças

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