Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 18:04
Um homem identificado como José Luis Ferreira da Silva foi encontrado morto na carceragem da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, na manhã desta quarta-feira (18). As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Civil, José Luis estava custodiado na unidade desde o dia 8 de outubro, quando foi preso em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de homicídio.
Após a constatação da morte, foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo. Os exames necroscópicos deverão auxiliar na identificação da causa da morte.