INVESTIGAÇÃO

Detento é encontrado morto dentro de carceragem de delegacia na Bahia

José Luis Ferreira da Silva estava preso desde 8 de outubro na Delegacia Territorial de Santo Amaro

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 18:04

José Luis Ferreira da Silva estava preso na Delegacia Territorial de Santo Amaro Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem identificado como José Luis Ferreira da Silva foi encontrado morto na carceragem da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, na manhã desta quarta-feira (18). As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Civil, José Luis estava custodiado na unidade desde o dia 8 de outubro, quando foi preso em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de homicídio.