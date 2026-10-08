Detento é encontrado morto em presídio no sul da Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 22:03
Um detento de 28 anos foi encontrado morto em uma unidade prisional de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, nesta quarta-feira (7). A vítima foi identificada como Adelson Reis Barboza. As circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil.
Segundo a polícia, o interno chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde localizada no sistema prisional. Não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.
A 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis) investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizará análises periciais que, juntamente com outras investigações, poderão esclarecer as circunstâncias da morte.