EXTREMO SUL

Detento é encontrado morto em presídio no sul da Bahia

Adelson Reis Barboza, de 28 anos, chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde do sistema prisional de Eunápolis

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 22:03

Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Divulgação Seap

Um detento de 28 anos foi encontrado morto em uma unidade prisional de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, nesta quarta-feira (7). A vítima foi identificada como Adelson Reis Barboza. As circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, o interno chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde localizada no sistema prisional. Não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis) investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.