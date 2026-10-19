CRIME

Foragido é preso quase dois anos após fuga do Conjunto Penal de Eunápolis, na Bahia

Idário Silva Dias foi preso no Espírito Santo, nesta segunda-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:37

Idário Silva Dias, conhecido como “Darinho” ou “Cavaco”, fugiu do Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Reprodução

Um homem foi preso no Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (19), enquanto tentava fugir para o Rio de Janeiro. Ele é apontado pela polícia baiana como um dos 16 detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na noite de 12 de dezembro de 2024. O suspeito é investigado por envolvimento em pelo menos 16 crimes nos municípios de Eunápolis, Porto Seguro e Itabela, incluindo a troca de tiros que terminou na morte de uma criança na última sexta-feira (16).

O homem foi identificado como Idário Silva Dias, conhecido como “Darinho” ou “Cavaco”. Segundo a polícia, a prisão ocorreu após informações levantadas pelo Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Porto Seguro, serem repassadas à Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia e no Espírito Santo.

Fugitivos Eunápolis 1 de 16

Idário estava em um veículo GM Onix quando houve uma abordagem policial. Durante a ação, ocorreu uma troca de tiros entre os ocupantes do carro e os agentes de segurança, que resultou na prisão inicial de dois homens, identificados como Uatson Alves da Silva, de 26 anos, e Herdando Baião Lira, de 43 anos. Idário conseguiu fugir por uma área de mata, mas foi localizado e preso posteriormente.

O suspeito é investigado por envolvimento em dezenas de homicídios registrados nos últimos meses em Eunápolis, Itabela e Porto Seguro. Segundo as investigações, as vítimas eram sequestradas, torturadas e, posteriormente, executadas.

Entre os crimes atribuídos ao investigado estão os assassinatos das adolescentes Larissa Ribeiro Ferreira, Maria Eduarda Santos Flores e Érica Rodrigues dos Santos, além do casal Juscélia Costa da Silva e Marcelo dos Santos Souza.

Histórico

Idário era considerado um dos alvos prioritários das forças de segurança que atuam no combate ao crime organizado na região.

Em Eunápolis, ele é investigado por envolvimento no confronto armado entre suspeitos e policiais militares da Rondesp Sul, ocorrido na última sexta-feira (16), que resultou na morte de uma criança. Outra criança, de 5 anos, também foi baleada durante a ocorrência.

O investigado também é apontado como um dos envolvidos no sequestro e assassinato das adolescentes Larissa Ribeiro Ferreira, Maria Eduarda Santos Flores e Érica Rodrigues dos Santos. Segundo a polícia, ele teria participado diretamente dos crimes, cumprindo ordens de outro integrante de uma organização criminosa.

Ainda em Eunápolis, Idário é investigado pelo desaparecimento de Douglas Souza dos Santos, retirado de casa por dois homens encapuzados no bairro Moisés Reis, em 26 de junho de 2024. Na ocasião, os suspeitos afirmaram que precisavam resolver uma situação ocorrida em 2022. Desde então, a família não teve mais notícias da vítima.

Em Itabela, as investigações relacionam o suspeito a outros crimes, incluindo o desaparecimento de Anderson da Silva Cruz, de 20 anos, e de um adolescente de 17 anos, no bairro Ouro Verde. Os dois desapareceram após saírem acompanhados de um desconhecido.

Também são investigados o desaparecimento do casal Juscélia Costa da Silva, de 47 anos, e Marcelo dos Santos Souza, de 41, no bairro Irmã Dulce, e o sequestro de Wilivan Santos de Amorim, de 56 anos, conhecido como “Peixeiro”, retirado de casa por três homens armados no bairro Bandeirante.

Entre os homicídios investigados em Itabela estão os de Vinícius Costa Medina, de 27 anos, morto durante uma invasão a uma residência; Leandro Gomes de Oliveira, de 24 anos, assassinado em uma possível emboscada; e Roniel Queiroz de Almeida, de 26 anos, baleado após ser chamado à porta de casa.

Idário também é investigado pelo sequestro de Darlan Santos de Jesus, de 34 anos, retirado de casa por homens armados e encapuzados que se apresentaram como policiais, além de uma tentativa de homicídio contra Joanderson Kelvem Souza Machado, de 29 anos, no Mercado Municipal.

Outro caso investigado é a invasão da residência de Ana Paula Silva dos Santos, de 32 anos, e Lielson da Cruz Quintino, de 38, no bairro Jaqueira. Segundo a polícia, seis homens que se identificaram como integrantes do Comando Vermelho (CV) amarraram as vítimas. Lielson conseguiu fugir, enquanto Ana Paula foi recapturada.

As investigações também apuram a possível participação do suspeito no triplo homicídio de Gabriel Almeida Santos, de 19 anos, conhecido como “Belzin”, Tauana Santos de Carvalho, de 20, e Cairo Italo Nogueira Figueiredo, de 19. As vítimas foram mortas a tiros dentro de uma residência em Itabela.

Já em Porto Seguro, Idário é investigado por envolvimento em três homicídios registrados na região do distrito de Vera Cruz. Entre as vítimas estão Yago Trindade Cardoso, de 21 anos, retirado da casa da irmã, em Trancoso, e encontrado morto às margens da BR-367, e Gercizais Santana Lisboa, conhecido como “Dinei”, assassinado na mesma rodovia. Segundo a polícia, a morte de Gercizais ocorreu em um contexto de execução determinada por um chamado “tribunal do crime”.