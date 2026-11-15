FUGITIVOS

Detentos agrediram carcereiro antes de fugir de delegacia na Bahia

Os criminosos foram identificados como Sebastião Matos, Luciano Oliveira, Henrique Costa e Joicilene Santos

W Wendel de Novais

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 19:27

Suspeitos fugiram de delegacia Crédito: Polícia Civil

Os quatro detentos que fugiram da carceragem da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, neste domingo (15), agrediram um carcereiro antes de escapar da unidade policial. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias da fuga.

Equipes das forças de segurança realizam buscas na região para localizar os fugitivos. Os foragidos foram identificados como Sebastião Matos, Luciano Oliveira Nascimento, Henrique Costa dos Santos e Joicilene Santos da Silva.

Após a fuga, foram divulgadas imagens e os nomes dos quatro para ajudar nas buscas. A população pode repassar informações que contribuam para a localização dos suspeitos por meio dos telefones 190, 197 ou 181.

Suspeitos fugiram de delegacia 1 de 4

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do carcereiro agredido.

As buscas contam com a participação de equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento) e do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM).