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Dia do Servidor Público tem data alterada na Bahia e rende folgão de 4 dias

Prefeitura de Salvador e governo estadual transferiram dia da folga

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:43

Feriadão prolongado
Feriadão prolongado Crédito: Imagem gerada por IA

O Dia do Servidor Público será de expediente normal em 28 de outubro nas repartições estaduais da Bahia e municipais de Salvador. As duas administrações transferiram a folga para a sexta-feira (30), o que poderá permitir quatro dias consecutivos de descanso, considerando o fim de semana e o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2).

No âmbito estadual, a alteração foi determinada pelo Decreto nº 24.882, assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e publicado no Diário Oficial do Estado de sábado (17). A transferência não abrange os serviços públicos essenciais que precisam manter as atividades.

Para os servidores contemplados pela medida, a pausa poderá se estender de 30 de outubro a 2 de novembro, com retorno ao trabalho na terça-feira (3).

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

A Prefeitura de Salvador já havia oficializado a mudança no Diário Oficial do Município de quarta-feira (14). O Decreto nº 42.453 estabelece ponto facultativo em 30 de outubro, com suspensão do expediente nas repartições municipais e exceções para atividades que não podem ser interrompidas.

Na capital, caberá aos titulares de cada órgão definir o funcionamento das áreas de Saúde (SMS), Mobilidade (Semob), Ordem Pública (Semop) e Desenvolvimento Urbano (Sedur), além da Transalvador e da Guarda Civil Municipal. A mesma regra vale para os Conselhos Tutelares vinculados à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

A decisão da prefeitura se aplica apenas à administração municipal. Servidores estaduais seguem o decreto do governo baiano, enquanto a medida de Salvador não define o expediente dos servidores federais que atuam na cidade.

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