MUDANÇA

Dia do Servidor Público tem data alterada na Bahia e rende folgão de 4 dias

Prefeitura de Salvador e governo estadual transferiram dia da folga

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:43

Feriadão prolongado Crédito: Imagem gerada por IA

O Dia do Servidor Público será de expediente normal em 28 de outubro nas repartições estaduais da Bahia e municipais de Salvador. As duas administrações transferiram a folga para a sexta-feira (30), o que poderá permitir quatro dias consecutivos de descanso, considerando o fim de semana e o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2).

No âmbito estadual, a alteração foi determinada pelo Decreto nº 24.882, assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e publicado no Diário Oficial do Estado de sábado (17). A transferência não abrange os serviços públicos essenciais que precisam manter as atividades.

Para os servidores contemplados pela medida, a pausa poderá se estender de 30 de outubro a 2 de novembro, com retorno ao trabalho na terça-feira (3).

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

A Prefeitura de Salvador já havia oficializado a mudança no Diário Oficial do Município de quarta-feira (14). O Decreto nº 42.453 estabelece ponto facultativo em 30 de outubro, com suspensão do expediente nas repartições municipais e exceções para atividades que não podem ser interrompidas.

Na capital, caberá aos titulares de cada órgão definir o funcionamento das áreas de Saúde (SMS), Mobilidade (Semob), Ordem Pública (Semop) e Desenvolvimento Urbano (Sedur), além da Transalvador e da Guarda Civil Municipal. A mesma regra vale para os Conselhos Tutelares vinculados à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).