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Dia dos Namorados deve impulsionar vendas na Bahia com alta superior a 10%, projeta Sindilojas

Data é celebrada nesta sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:13

Salvador Norte Shopping
Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

Um jantar especial, aquele passeio romântico, uma sessão de cinema. São diversas as possibilidades para os apaixonados no Dia dos Namorados. E, para muitos casais, o presente não pode faltar na data mais romântica do ano. Este ano, a expectativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas) é que haja um crescimento acima de 10% nas vendas em relação ao ano passado no estado.

Segundo o Sindilojas, o Dia dos Namorados, assim como todo o mês de junho, é um dos campeões em consumo. Isso acontece, sobretudo, pelo consumo duplo que acompanha a data: quem presenteia também vai receber um presente.

“Nós, lojistas do comércio, temos uma expectativa positiva, de que podemos ter uma estabilidade no movimento econômico nesse período. Temos uma projeção positiva para o setor de bens semiduráveis, que envolve roupas, bijuterias, perfumaria, bolsas de couro”, afirma Paulo Motta, presidente do sindicato. O consumo médio projetado pela associação é de R$ 350.

Para a psicóloga Alessandra Lopes, de 31 anos, o Dia dos Namorados representa um momento em que ela e o noivo Gabriel podem olhar um para o outro com mais tranquilidade. “A gente costuma ritualizar um pouco esse dia, não focar exatamente na data em si ou nas demandas que ela produz, como presentes, mas é uma das datas que a gente usa no ano para celebrar o nosso amor, nosso vínculo e poder estar juntos com mais tranquilidade. Até de uma forma um pouco mais pensada, fazendo alguma coisa que a gente gosta e não como parte da rotina”, conta.

Nos últimos anos, eles têm buscado pacotes em restaurantes que oferecem menus especiais na data mais romântica do ano. Os presentes também não podem faltar: este ano, o escolhido por Alessandra foi o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. “É uma coisa que a gente vai conseguir preencher juntos e vai ser mais uma forma de passar tempo um com o outro. Falando sobre as figurinhas, sobre a própria Copa, comprando e colando as figurinhas, trocando com outras pessoas.”

A combinação entre o Dia dos Namorados e a Copa, junto com o São João, faz de junho deste ano um mês animador para a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL). A associação projeta um crescimento de 3% nas vendas em relação ao ano passado.

“O mês de junho sempre traz uma boa movimentação no comércio de rua e nos shoppings, mas este ano temos um atrativo extra com os jogos da Copa do Mundo. A sinergia entre os três eventos cria um apelo que eleva o fluxo de pessoas nas lojas, revertendo em mais vendas no setor”, explica o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

Segundo a instituição, o tíquete médio estimado para a compra de presentes do Dia dos Namorados na capital baiana gira em torno de R$ 220 reais. No entanto, o gasto global do consumidor no mês será ampliado pela compra de artigos típicos juninos e de vestuário e adereços relacionados aos jogos da seleção.

Os segmentos mais movimentados ao longo do mês são os de vestuário, calçados, perfumaria, floricultura, eletroeletrônicos, artigos esportivos, além do setor de supermercados e panificação para itens de comidas típicas. O setor de serviços, com destaque para bares e restaurantes, também projeta forte faturamento devido às transmissões dos jogos e aos jantares comemorativos.

Ir a um restaurante é o programa ideal para Jonas Santos, de 27 anos, e o namorado Henrique Ferreira. Juntos há quatro anos e meio, eles não costumam colocar muito peso na data: o importante é passar um tempo juntos.

“Geralmente [o Dia dos Namorados] casa com a época do Restaurante Week e a gente sempre aproveita. Então acaba que une as duas coisas: está tendo promoção legal nos restaurantes que gostamos e aproveitamos para comemorar. Este ano a gente não sabe ainda o que vai fazer, mas deve repetir isso de ir pra um restaurante, talvez ir ao cinema e comprar presente. Que inclusive eu ainda preciso comprar”, diz.

Em Salvador, os restaurantes estão com expectativas altas para o Dia dos Namorados e preparam condições especiais para os apaixonados.

Dia dos Namorados em restaurantes de Salvador

O Blue Praia, no Rio Vermelho, traz para o Dia dos Namorados uma noite de cinema à beira-mar. Uma edição especial do CineBlue exibirá a comédia romântica “Como Perder um Homem em 10 Dias”. O público acompanha a exibição cercado por mantas, camas e redes flutuantes, em uma ambientação especial iluminada à luz de velas. por Divulgação
Além do filme estrelado por Kate Hudson e Matthew McConaughey, a programação da noite contará com welcome drink e pipoca inclusos no ingresso, apresentação musical de May Sol e uma performance especial da acrobata aérea Gio (@voarcomgio). Os ingressos são limitados, custam R$ 180 por pessoa e estão disponíveis para compra online pela Ticketmaker. por Divulgação
No Proa Gastrôbar, na Pituba, o menu especial de Dia dos Namorados vem diretamente de Hollywood. O jantar, assinado pelo chef Ricardo Vallari, será servido em cinco etapas, com pratos que fazem referência a filmes icônicos. Um dos diferenciais da experiência é a possibilidade de escolher entre harmonizações com vinhos ou cervejas artesanais em todas as etapas do jantar. por Guiga Motta/Divulgação
A experiência “O Amor é Filme” começa com “Titanic, 1ª Classe”, passa por "Meia-Noite em Paris”, “Comer, Rezar e Amar” e “Julie & Julia”, e termina com a sobremesa “Amélie Poulain”. O menu custa R$ 240 por pessoa. A proposta com harmonização sai a R$ 290 por pessoa. As reservas podem ser feitas no link no perfil do Proa Gastrôbar no Instagram: @proa.gastrobar. por Felipe Buccos/Divulgação
Os casais que desejam celebrar o Dia dos Namorados com uma experiência gastronômica inspirada na culinária oriental já têm destino certo em Salvador. O Oriente Fast, no Rio Vermelho, preparou um menu exclusivo para a noite de 12 de junho, com serviço a partir das 19h e opções pensadas especialmente para compartilhar a dois. A proposta reúne entradas, prato principal e sobremesa em uma experiência completa para os apaixonados. O menu completo custa R$ 349 por casal. As reservas podem ser realizadas antecipadamente por meio do link disponível na bio das redes sociais do restaurante: @orientefast. por Divulgação
A experiência exclusiva de Dia dos Namorados do Hotel Deville Prime Salvador, em Itapuã, inclui hospedagem com decoração romântica, jantar e música ao vivo. O hotel tem opções tanto para hóspedes quanto para o público externo. Oferece um pacote de hospedagem que inclui decoração especial no apartamento, com flores naturais, frutas, chocolates, espumante nacional, roupões, chinelos e amenities especiais. A experiência também contempla jantar romântico no restaurante do hotel, café da manhã servido no dia seguinte e late check-out. por Divulgação
O jantar romântico será aberto ao público mediante reserva antecipada e contará com menu exclusivo em cinco tempos, assinado especialmente para a ocasião pelo chef Diogo Calegari, além de música ao vivo para embalar a noite. O valor é de R$ 340 + 10% por pessoa, incluindo bebidas não alcoólicas. por Divulgação
No charmoso Santo Antônio Além do Carmo, o Allê Varanda Bar preparou uma experiência exclusiva para celebrar a data em dois momentos distintos: almoço e jantar, ambos no dia 12 de junho (sexta-feira), com vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos. A proposta é reunir gastronomia, ambientação e música ao vivo, com apresentação de Jeff Duque, presente especial e um menu em cinco etapas criado especialmente para o dia mais romântico do ano. por Divulgação
O almoço custará R$ 550 por casal, enquanto o jantar terá valor de R$ 580 por casal. As bebidas não estão inclusas. As reservas já estão abertas e as mesas da varanda, um dos espaços mais disputados da casa, são limitadas. Para garantir a experiência, basta entrar em contato com o Allê Varanda Bar pelo WhatsApp – (71) 99660-4487 – e informar o horário de preferência. por Divulgação
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O Blue Praia, no Rio Vermelho, traz para o Dia dos Namorados uma noite de cinema à beira-mar. Uma edição especial do CineBlue exibirá a comédia romântica “Como Perder um Homem em 10 Dias”. O público acompanha a exibição cercado por mantas, camas e redes flutuantes, em uma ambientação especial iluminada à luz de velas. por Divulgação

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