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Diesel e gasolina podem ficar mais caros na Bahia após reajuste

Reajuste foi promovido pela Acelen e incide sobre o valor de venda dos combustíveis para os revendedores, segundo Sindicombustíveis

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 22:05

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos
Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos Crédito: Shutterstock

Os combustíveis sofreram um aumento no preço do litro na Bahia nesta quinta-feira (17). Com a mudança, o diesel S-10 subiu R$ 0,7046 por litro no produto misturado, enquanto o diesel S-500 teve alta de R$ 0,8746 por litro. Na gasolina A, o aumento informado foi de R$ 0,1025 por litro. As informações são do Sindicombustíveis Bahia.

Segundo a entidade, o reajuste foi promovido pela Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, e incide sobre o valor de venda dos combustíveis para os revendedores. O CORREIO procurou a companhia para obter mais informações sobre o reajuste, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Gasolina em Salvador

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador por Shutterstock
Em alguns postos, soteropolitanos encontram o litro por R$ 6,87. É atualmente o menor preço da cidade por Agência Senado
Gasolina no Brasil contém uma porcentagem de etanol por Divulgação
Último reajuste da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras aconteceu no dia 23 de abril, com queda de 1,36% para a gasolina por Arquivo/CORREIO
Preço da gasolina em posto de Salvador por Sora Maia/CORREIO
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Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador por Shutterstock

Em nota, o Sindicombustíveis alertou para a possibilidade de aumento dos preços nas bombas e avaliou que o reajuste impacta toda a cadeia de comercialização de combustíveis, incluindo os postos revendedores, que estão na ponta final.

"O momento exige acompanhamento técnico e transparente de todos os elos: refinaria, distribuidoras e revenda, além do poder público, para que se compreenda efetivamente como os custos estão chegando ao consumidor baiano", afirmou.

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