ECONOMIA

Diesel e gasolina podem ficar mais caros na Bahia após reajuste

Reajuste foi promovido pela Acelen e incide sobre o valor de venda dos combustíveis para os revendedores, segundo Sindicombustíveis

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 22:05

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos Crédito: Shutterstock

Os combustíveis sofreram um aumento no preço do litro na Bahia nesta quinta-feira (17). Com a mudança, o diesel S-10 subiu R$ 0,7046 por litro no produto misturado, enquanto o diesel S-500 teve alta de R$ 0,8746 por litro. Na gasolina A, o aumento informado foi de R$ 0,1025 por litro. As informações são do Sindicombustíveis Bahia.



Segundo a entidade, o reajuste foi promovido pela Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, e incide sobre o valor de venda dos combustíveis para os revendedores. O CORREIO procurou a companhia para obter mais informações sobre o reajuste, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Gasolina em Salvador 1 de 5

Em nota, o Sindicombustíveis alertou para a possibilidade de aumento dos preços nas bombas e avaliou que o reajuste impacta toda a cadeia de comercialização de combustíveis, incluindo os postos revendedores, que estão na ponta final.