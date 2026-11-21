TRIBUNAL DO JÚRI

Disputa entre facções termina com homem condenado a 32 anos por assassinato e tentativa de homicídio na Bahia

Segundo o Ministério Público, crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas dos bairros Queimadinha e Gabriela

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09:17

Disputa entre facções termina com homem condenado a 32 anos por assassinato e tentativa de homicídio na Bahia Crédito: Pexels

Um homem identificado como Fernando de Jesus Alves foi condenado a 32 anos e oito meses de prisão pelo homicídio de uma pessoa e pela tentativa de assassinato de outra, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri na quarta-feira (18), em julgamento que integra a programação do Mês Nacional do Júri.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os crimes aconteceram em 11 de outubro de 2019 e foram motivados por uma disputa entre facções criminosas dos bairros Queimadinha e Gabriela. O réu teria agido com outros indivíduos, que atacaram as vítimas com golpes de arma branca e disparos de armas de fogo. Uma delas morreu, enquanto a outra sofreu ferimentos graves.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos crimes, além das qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Fernando deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.

Na sentença, a juíza Josélia Gomes do Carmo destacou a gravidade das circunstâncias do crime. Segundo a magistrada, a ação envolveu vários agentes, invasão violenta de um estabelecimento comercial durante a manhã e sequestro das vítimas no interior de um veículo.

TJBA realiza mutirão com 25 júris em cinco dias

Além do julgamento em Feira de Santana, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) prepara uma mobilização em Eunápolis, no extremo sul do estado. Entre os dias 23 e 27 de novembro, a comarca receberá o Mutirão Júri 5×5, com previsão de 25 sessões do Tribunal do Júri em cinco dias — cinco por dia.

A programação também prevê 100 audiências criminais, sendo 58 preparatórias para júri. Os processos incluídos na pauta envolvem crimes ocorridos entre 2006 e 2022. Sete deles são relacionados a fatos registrados há 16 anos ou mais.

Ao todo, 18 juízes integrantes do projeto TJBA Mais Júri vão presidir as sessões. A preparação inclui treinamentos para servidores sobre o sistema de Audiência Inteligente (AudIN), utilizado na realização de audiências virtuais, além da capacitação de voluntários e estudantes de Direito que participarão da mobilização.