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Distribuidora atacadista é notificada após fiscalização encontrar irregularidades em galpão na Bahia

Vigilância Sanitária identificou problemas na documentação e no armazenamento de produtos, além de cosméticos provenientes de laboratório em situação irregular

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:51

Distribuidora atacadista é notificada após fiscalização encontrar irregularidades em galpão na Bahia Crédito: Divulgação

Uma distribuidora atacadista de produtos alimentícios e de higiene foi notificada pela Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na manhã desta quinta-feira (1º). Durante uma fiscalização, o órgão identificou irregularidades no galpão de armazenamento da empresa, localizado no bairro Lagoa das Flores/Distrito Industrial.

Entre os problemas encontrados estão pendências na documentação, ausência de projeto arquitetônico adequado às atividades desenvolvidas e armazenamento inadequado de mercadorias. De acordo com a Visa, produtos alimentícios e de higiene eram mantidos próximos uns dos outros.

Os agentes também constataram que a empresa não possui registros na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) compatíveis com algumas das atividades exercidas. O CNAE é o sistema utilizado para identificar e classificar as atividades econômicas desenvolvidas por empresas e instituições no Brasil.

O estabelecimento também não apresentou o Projeto Básico de Arquitetura (PBA), documento utilizado pela Vigilância Sanitária para avaliar se a estrutura física de estabelecimentos de interesse à saúde atende às normas sanitárias vigentes.

Durante a vistoria, a equipe verificou ainda a ausência de um espaço específico para o descarte de materiais. Também foram recolhidos cosméticos provenientes de um laboratório que, segundo a Visa, apresenta situação irregular junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).