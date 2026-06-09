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Dívida de R$ 7 mil vira R$ 30 mil em um ano e leva dois homens à prisão na Bahia

Vítima relatou que era ameaçada há mais de um ano em razão de uma dívida contraída por meio de empréstimo informal

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:04

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí
Polícia Civil Crédito: Ascom PCBA

Dois homens foram presos em Itabuna, no sul da Bahia, suspeitos de extorsão. Segundo relato da vítima, uma dívida inicial de R$ 7 mil chegou a R$ 30 mil em apenas um ano devido à cobrança de juros abusivos. Os suspeitos foram localizados nesta segunda-feira (8).

As investigações começaram após a denúncia feita pela vítima, de 49 anos. Ela relatou que vinha sendo extorquida há mais de um ano em razão de uma suposta dívida, com cobranças acompanhadas de ameaças constantes.

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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

De acordo com a apuração preliminar, a vítima contraiu um empréstimo informal de R$ 7 mil e, ao longo de 2025 e 2026, já havia desembolsado cerca de R$ 30 mil. Mesmo assim, continuava sendo cobrada e ameaçada pelos suspeitos.

Ainda na segunda-feira, os investigados enviaram áudios à vítima informando que iriam até o estabelecimento comercial onde ela trabalhava para exigir o pagamento do débito. Diante das informações, os policiais localizaram os dois homens, de 27 e 40 anos, em um veículo estacionado em frente ao local de trabalho da vítima.

Os suspeitos foram conduzidos à unidade especializada, onde foram autuados em flagrante pelo crime de extorsão. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça.

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