AGIOTAGEM

Dívida de R$ 7 mil vira R$ 30 mil em um ano e leva dois homens à prisão na Bahia

Vítima relatou que era ameaçada há mais de um ano em razão de uma dívida contraída por meio de empréstimo informal

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:04

Polícia Civil Crédito: Ascom PCBA

Dois homens foram presos em Itabuna, no sul da Bahia, suspeitos de extorsão. Segundo relato da vítima, uma dívida inicial de R$ 7 mil chegou a R$ 30 mil em apenas um ano devido à cobrança de juros abusivos. Os suspeitos foram localizados nesta segunda-feira (8).

As investigações começaram após a denúncia feita pela vítima, de 49 anos. Ela relatou que vinha sendo extorquida há mais de um ano em razão de uma suposta dívida, com cobranças acompanhadas de ameaças constantes.

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De acordo com a apuração preliminar, a vítima contraiu um empréstimo informal de R$ 7 mil e, ao longo de 2025 e 2026, já havia desembolsado cerca de R$ 30 mil. Mesmo assim, continuava sendo cobrada e ameaçada pelos suspeitos.

Ainda na segunda-feira, os investigados enviaram áudios à vítima informando que iriam até o estabelecimento comercial onde ela trabalhava para exigir o pagamento do débito. Diante das informações, os policiais localizaram os dois homens, de 27 e 40 anos, em um veículo estacionado em frente ao local de trabalho da vítima.