PRODUÇÃO BAIANA

Do cacau de Ilhéus para o mundo: conheça marca baiana de chocolates premiada internacionalmente que estará no Salon du Chocolat

Marca conquistou medalhas em competição internacional em 2026 e participará de evento em Salvador, em dezembro

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14:36

Do cacau de Ilhéus para o mundo: conheça marca baiana de chocolates premiada internacionalmente que estará no Salon du Chocolat Crédito: Divulgação

Na Fazenda Riachuelo, em Ilhéus, o chocolate começa muito antes de chegar à fábrica. A Mendoá Chocolates acompanha todo o processo de produção, do cultivo das amêndoas à fabricação das barras, em um modelo que valoriza o cacau do Sul da Bahia e os ingredientes brasileiros. Fundada em 2013, a marca já conquistou premiações internacionais e estará no Salon du Chocolat Brasil, em Salvador, de 10 a 13 de dezembro.

A história da empresa, no entanto, começou antes mesmo de sua criação. A marca nasceu de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento do cacau que já acumulava cerca de 20 anos, com foco na qualificação das amêndoas e na exploração das características da produção regional.

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A proposta é transformar esse conhecimento em chocolates finos, com alto teor de cacau e combinações que valorizam ingredientes e sabores nacionais. A identidade brasileira também aparece nas embalagens, que trazem ilustrações inspiradas na fauna e na flora do país.

Um dos diferenciais da Mendoá é o modelo Tree to Bar, que permite acompanhar todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo do cacau até a fabricação do chocolate. Na Fazenda Riachuelo, os cacaueiros são cultivados pelo sistema cabruca, tradicional no Sul da Bahia, que integra as plantações à vegetação nativa da Mata Atlântica.

Além de preservar árvores nativas, esse modelo de cultivo contribui para a conservação da biodiversidade local. Para Letícia Vieira, gerente comercial da Mendoá, o acompanhamento de todo o processo é fundamental para manter as características do cacau regional e desenvolver produtos com identidade própria.

“Muito antes de a marca chegar ao mercado, já existia um trabalho de pesquisa voltado à qualificação das amêndoas de cacau. O modelo Tree to Bar nos permite dominar toda a cadeia produtiva, preservar as características do cacau do Sul da Bahia e desenvolver chocolates com identidade própria”, afirma.

Produção reúne ingredientes brasileiros e iniciativas sustentáveis

A valorização da origem do cacau também se reflete na composição dos produtos. O portfólio reúne chocolates com diferentes concentrações do ingrediente e combinações com sabores nacionais. Segundo a empresa, todos os produtos são livres de conservantes e aditivos químicos.

A preocupação com a sustentabilidade se estende à gestão das embalagens. A Mendoá mantém parceria com o programa Eu Reciclo, que atua no fortalecimento da cadeia de reciclagem e na compensação dos impactos ambientais associados aos resíduos gerados. O compromisso com a região também aparece na geração de empregos.

Com fábrica instalada em Ilhéus, a empresa prioriza a contratação de profissionais locais, contribuindo para a movimentação da economia e a criação de oportunidades de trabalho. Outra iniciativa é o apoio à Escola Lavapés, localizada na Fazenda Riachuelo. A instituição amplia o acesso à educação para filhos de colaboradores e crianças da comunidade.

Chocolates de Ilhéus conquistam premiações internacionais

O trabalho desenvolvido pela Mendoá também ganhou reconhecimento em competições internacionais. Na edição de 2026 do International Chocolate Awards, na etapa Américas e Caribe, a marca recebeu duas medalhas. O Chocolate Branco 35% Cacau com Doce de Leite conquistou a prata, enquanto o Chocolate 50% Cacau ao Leite com Cupuaçu recebeu o bronze.

O reconhecimento chegou também à etapa mundial da competição. Nela, o Chocolate Branco 35% Cacau com Doce de Leite conquistou a medalha de bronze mundial, ampliando a visibilidade da produção desenvolvida no Sul da Bahia. Para Letícia Vieira, as premiações representam o resultado de um trabalho construído ao longo dos anos e ajudam a projetar a região cacaueira no mercado internacional.

“As premiações representam o reconhecimento de um trabalho construído ao longo de muitos anos, com dedicação, qualidade e valorização do cacau do Sul da Bahia. É também uma oportunidade de ampliar a visibilidade da nossa região e mostrar que o chocolate brasileiro tem condições de ocupar espaço entre os grandes nomes do mercado internacional”, ressalta.

A trajetória da Mendoá terá mais um espaço de divulgação em dezembro, durante o Salon du Chocolat Brasil. O evento será realizado de 10 a 13 de dezembro, no Centro de Convenções Salvador, na capital baiana. A participação será uma oportunidade para apresentar os produtos ao público, compartilhar a história da empresa e ampliar o contato com consumidores e profissionais do setor. A proposta é mostrar o trabalho desenvolvido em Ilhéus e a relação da marca com a produção cacaueira do Sul da Bahia.