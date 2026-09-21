NAS TELONAS

Documentário sobre mulheres no jornalismo baiano concorre em festival de cinema no Espírito Santo

Filme dirigido por Daniel Talento recupera a trajetória de profissionais que romperam barreiras nas redações da Bahia a partir da década de 1970

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:26

Jornalistas aparecem no documentário Crédito: Divulgação

O documentário “Entre a Caneta e o Poder: Mulheres no Jornalismo da Bahia” foi selecionado para a mostra competitiva do 8º FestCine Pedra Azul, realizado nos dias 25 e 26 de setembro, em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo.

Dirigido por Daniel Talento, o filme será exibido no sábado (26), a partir das 9h, na Sala Malu Mader, no Hotel Vista Azul. As jornalistas Joana D’Arck, Isabel Santos, Mônica Bichara e Jaciara Santos estarão presentes no festival.

A produção aborda a entrada de mulheres em áreas das redações baianas que, a partir da década de 1970, ainda eram ocupadas majoritariamente por homens, como as editorias de política, polícia, esporte e economia. O documentário também mostra os obstáculos enfrentados pelas profissionais durante a ditadura militar, período marcado pela censura à imprensa.

Entre a caneta e o poder fará parte de mostra de cinema 1 de 7

Além das quatro jornalistas que acompanharão a exibição em Pedra Azul, o longa reúne depoimentos de Carmela Talento e Mariluce Moura. O jornalista e escritor Emiliano José tem participação especial.

A trajetória de Carmela, mãe do diretor, serviu como ponto de partida para o projeto. Daniel Talento é filho dos jornalistas Carmela Talento e Antônio Jorge Moura.

Produzido pela Tia Maria Filmes, em coprodução com a Arpoador Audiovisual, o documentário utiliza entrevistas e imagens de arquivo para reconstituir episódios vividos pelas profissionais e as mudanças ocorridas no jornalismo da Bahia.

A participação no FestCine Pedra Azul é mais uma etapa da circulação da obra. Em maio, o filme foi selecionado para o ICJ International Film Award 2026, na Ucrânia, entre mais de 2,5 mil produções inscritas. Também passou a integrar o programa Cinema nas Escolas, com exibições previstas em cem instituições de ensino ucranianas.

No Brasil, “Entre a Caneta e o Poder” representou a Bahia no Panorama Estadual da 9ª Mostra Sesc de Cinema.

“Ver o filme circular em grandes festivais nacionais é a validação de que o cinema documental focado na verdade e na memória tem uma força universal. Queremos levar a identidade do audiovisual baiano e a história dessas mulheres cada vez mais longe”, afirmou Daniel Talento.

O diretor também assina os documentários “Guitarra Baiana: A Voz do Carnaval”, que recebeu menção honrosa no Los Angeles Brazilian Film Festival, e “Armandinho: Muito Mais que o Azul de Zanzibar”, sobre a trajetória do músico Armandinho Macêdo.

SERVIÇO

8º FestCine Pedra Azul

Quando: 25 e 26 de setembro de 2026

Onde: Hotel Vista Azul — Pedra Azul, Domingos Martins (ES)

Exibição de documentários: sábado, 26 de setembro, a partir das 9h

Local: Sala Malu Mader