CRIME

Dois acusados de estupro contra crianças são presos na Bahia

Adolescente com deficiência intelectual também foi vítima, diz polícia

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:06

Polícia prendeu suspeitos Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos na sexta-feira (25), em Livramento de Nossa Senhora, durante a Operação Kronos, da Polícia Civil da Bahia. Eles são investigados por estupro de vulnerável e importunação sexual contra duas crianças e um adolescente com deficiência intelectual.

Segundo a polícia, os elementos reunidos na investigação indicam que os crimes teriam ocorrido de forma reiterada. As vítimas também teriam recebido ameaças de morte. Os depoimentos apontam ainda que, em algumas ocasiões, houve pagamento pela prática sexual.