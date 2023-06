Dois detentos fogem de presídio em Paulo Afonso; cúmplice é preso após perseguição

Dois detentos fugiram do Conjunto Penal de Paulo Afonso, no norte da Bahia, durante o domingo (5). De acordo com a TV Bahia, eles foram identificados como Gilmar Souza da Silva e Leandro Salvador de Melo, mais conhecido como Dodô. Ambos cumpriam pena por homicídios no município.



A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma movimentação suspeita no entorno do conjunto penal. No local, agentes encontraram dois carros e uma moto. Foi quando os suspeitos notaram a presença da PM e fugiram em velocidade.