CRIME

Dois homens e uma mulher são presos por sequestrar, torturar e estuprar homem na Bahia

Vítima de 27 anos teria sido atraída para uma emboscada em setembro do ano passado

Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:13

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens, de 34 e 38 anos, e uma mulher, de 30, foram presos nesta quarta-feira (2), em Barreiras, no oeste da Bahia, suspeitos de envolvimento em um caso de sequestro, tortura, estupro, dano qualificado e lesão corporal grave. Segundo as investigações, um homem de 27 anos foi atraído para um encontro e acabou submetido a horas de violência.

As prisões ocorreram durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil nos bairros Barreirinhas, Morada Nobre e no Centro de Barreiras. O caso investigado aconteceu em setembro do ano passado, quando a vítima teria sido atraída para uma emboscada após combinar previamente o encontro com os suspeitos.

De acordo com a investigação, depois de chegar ao local marcado, o homem foi mantido sob violência e sofreu tortura e violência sexual durante várias horas. As circunstâncias do crime passaram a ser apuradas pela polícia logo após o ocorrido.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Além dos mandados de prisão, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos investigados. Durante as diligências, foram recolhidos um pen drive, um cartão de memória, um notebook e aparelhos celulares, que poderão auxiliar no esclarecimento do caso.

Os três suspeitos foram levados para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais relacionadas às prisões. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça.