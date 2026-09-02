Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens e uma mulher são presos por sequestrar, torturar e estuprar homem na Bahia

Vítima de 27 anos teria sido atraída para uma emboscada em setembro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:13

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens, de 34 e 38 anos, e uma mulher, de 30, foram presos nesta quarta-feira (2), em Barreiras, no oeste da Bahia, suspeitos de envolvimento em um caso de sequestro, tortura, estupro, dano qualificado e lesão corporal grave. Segundo as investigações, um homem de 27 anos foi atraído para um encontro e acabou submetido a horas de violência.

As prisões ocorreram durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil nos bairros Barreirinhas, Morada Nobre e no Centro de Barreiras. O caso investigado aconteceu em setembro do ano passado, quando a vítima teria sido atraída para uma emboscada após combinar previamente o encontro com os suspeitos.

De acordo com a investigação, depois de chegar ao local marcado, o homem foi mantido sob violência e sofreu tortura e violência sexual durante várias horas. As circunstâncias do crime passaram a ser apuradas pela polícia logo após o ocorrido.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Além dos mandados de prisão, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos investigados. Durante as diligências, foram recolhidos um pen drive, um cartão de memória, um notebook e aparelhos celulares, que poderão auxiliar no esclarecimento do caso.

Os três suspeitos foram levados para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais relacionadas às prisões. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça.

A operação foi realizada pela 1ª Delegacia Territorial de Barreiras, unidade vinculada à 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (11ª COORPIN/Barreiras). A investigação busca reunir elementos sobre a participação de cada um dos presos nos crimes apurados.

Leia mais

Imagem - Mãe e filhos são executados dentro de carro em emboscada na Bahia

Mãe e filhos são executados dentro de carro em emboscada na Bahia

Imagem - Mostra Cine PCD prorroga inscrições até 4 de setembro; veja quem pode participar

Mostra Cine PCD prorroga inscrições até 4 de setembro; veja quem pode participar

Imagem - Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime

Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime

Tags:

Crime

Mais recentes

Imagem - Candidatos ao Governo da Bahia poderão gastar até R$ 26,5 milhões em 2026; veja os limites por cargo

Candidatos ao Governo da Bahia poderão gastar até R$ 26,5 milhões em 2026; veja os limites por cargo
Imagem - Moradores lotam ruas da Fazenda Grande do Retiro em apoio a ACM Neto e por mudança na Bahia

Moradores lotam ruas da Fazenda Grande do Retiro em apoio a ACM Neto e por mudança na Bahia
Imagem - Família passa mal após ceia de Natal em resort all inclusive na Bahia, entra com processo na Justiça e ganha indenização de R$ 20 mil

Família passa mal após ceia de Natal em resort all inclusive na Bahia, entra com processo na Justiça e ganha indenização de R$ 20 mil