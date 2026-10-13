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Dois homens são presos por matar jovem após furto de celular na Bahia

Gilmar Oliveira Santos Filho foi agredido e levado no porta-malas de um carro até uma área isolada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:01

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois homens, de 21 e 26 anos, foram presos em flagrante no domingo (11), suspeitos de envolvimento na morte de Gilmar Oliveira Santos Filho, de 25 anos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O corpo do jovem foi encontrado nas proximidades do bairro Bruno Bacelar.

De acordo com as investigações, o caso teria começado após Gilmar furtar o celular de um dos suspeitos em um estabelecimento comercial no bairro Ibirapuera. Horas depois, os dois homens teriam localizado a vítima e a agredido.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Na sequência, conforme a apuração policial, o jovem foi colocado no porta-malas de um carro pertencente a um dos investigados e levado até uma área isolada próxima ao bairro Bruno Bacelar, onde seu corpo foi deixado.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista realizaram diligências e conseguiram identificar e localizar os dois suspeitos. Durante a ação, foram apreendidos o veículo apontado como utilizado no crime e uma enxada.

Os investigados foram encaminhados à unidade policial e permanecem custodiados à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações para localizar outros possíveis envolvidos e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

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