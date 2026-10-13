CRIME

Dois homens são presos por matar jovem após furto de celular na Bahia

Gilmar Oliveira Santos Filho foi agredido e levado no porta-malas de um carro até uma área isolada

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:01

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois homens, de 21 e 26 anos, foram presos em flagrante no domingo (11), suspeitos de envolvimento na morte de Gilmar Oliveira Santos Filho, de 25 anos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O corpo do jovem foi encontrado nas proximidades do bairro Bruno Bacelar.

De acordo com as investigações, o caso teria começado após Gilmar furtar o celular de um dos suspeitos em um estabelecimento comercial no bairro Ibirapuera. Horas depois, os dois homens teriam localizado a vítima e a agredido.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Na sequência, conforme a apuração policial, o jovem foi colocado no porta-malas de um carro pertencente a um dos investigados e levado até uma área isolada próxima ao bairro Bruno Bacelar, onde seu corpo foi deixado.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista realizaram diligências e conseguiram identificar e localizar os dois suspeitos. Durante a ação, foram apreendidos o veículo apontado como utilizado no crime e uma enxada.