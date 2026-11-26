VIOLÊNCIA

Dois jovens são mortos a tiros em um intervalo de poucas horas em cidade da Bahia

Homicídios foram registrados em bairros distintos de Jequié entre a noite de quarta-feira (25) e a madrugada desta quinta-feira (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 22:25

Casos são apurados pela Delegacia Territorial de Jequié Crédito: Polícia Civil

Dois jovens foram mortos a tiros em um intervalo de poucas horas no município de Jequié, no sudoeste da Bahia. Os crimes foram registrados entre a noite de quarta-feira (25) e a madrugada desta quinta-feira (26), nos bairros Mandacaru e Alto da Bela Vista. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação dos homicídios.

A primeira vítima foi identificada como Daniel Dias Souza Filho, de 18 anos. Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 19º Batalhão realizavam rondas na região quando foram acionados para averiguar a denúncia de uma pessoa baleada na Rua Francisco Paulo Gomes, no bairro Mandacaru.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o jovem caído, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Rondas e buscas foram realizadas na região para localizar possíveis suspeitos, mas ninguém foi preso. O policiamento no bairro foi intensificado.

Já na madrugada desta quinta-feira (26), uma equipe do mesmo batalhão foi acionada após uma denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Alto da Bela Vista. No local, os agentes encontraram um homem baleado, que não resistiu aos ferimentos.

O Núcleo de Homicídios (NH) de Jequié investiga a morte de Daniel. Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.