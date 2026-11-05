CRIME

Dois PMs baianos são presos em operação contra venda de armas a facções; polícia apura uso de viaturas

Um militar da ativa e outro da reserva estão entre os 11 presos; investigação aponta fornecimento de armamentos a dois grupos rivais

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:10

Dois policiais militares, um da ativa e outro da reserva, estão entre os 11 presos na ação Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Dois policiais militares, um da ativa e outro da reserva, estão entre os 11 presos na Operação Circuito Fechado, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (5), na Bahia. A investigação apura a atuação de uma rede suspeita de fornecer armas e munições a duas organizações criminosas rivais, além de envolvimento em lavagem de dinheiro e crimes patrimoniais.

Uma das apreensões ocorreu em Nazaré, onde os policiais encontraram 82 armas com um homem que possui um estabelecimento de comércio de armamentos. Preso na ação, ele é investigado por repassar armas a grupos criminosos. O arsenal reunia 74 pistolas e revólveres e oito armas longas.

O balanço da operação também inclui R$ 22.362 em espécie, um carro, uma motocicleta, dez celulares, um tablet e porções de cocaína.

Operação contra comércio ilegal de armas prende dois PMs e outros nove suspeitos na Bahia 1 de 10

Ao todo, dez pessoas foram presas por ordem preventiva e uma foi detida em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca. Um dos alvos presos preventivamente também acabou autuado em flagrante. Outros quatro investigados com prisão decretada ainda não foram localizados.

A operação teve 27 alvos: 14 com mandados de prisão preventiva e 13 submetidos a medidas cautelares diversas da prisão. A Justiça também expediu 29 mandados de busca e apreensão para endereços em Salvador, Valença, Nazaré, Santa Bárbara, Taperoá, Santo Antônio de Jesus e Gandu.

Como operação se desenrolou

O ponto de partida da investigação foi a prisão de um homem que transportava 270 munições de diferentes calibres em Valença, em dezembro de 2023. A partir da análise de documentos, dados e movimentações financeiras, a Polícia Civil identificou suspeitos de atuar no fornecimento, na intermediação e no transporte de armamentos destinados às duas organizações rivais.

As apurações também apontaram indícios de participação de agentes de segurança pública. Segundo a polícia, há suspeitas de uso de informações privilegiadas e de viaturas para facilitar os crimes.

Além do comércio ilegal de armas, os investigadores apuram furtos, falsificação de documentos e fraudes imobiliárias. Em Valença, integrantes da rede são suspeitos de invadir uma residência, retirar bens e tentar se apropriar do imóvel com documentação fraudulenta.

Para atingir o patrimônio ligado ao grupo, a Justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de até R$ 6,2 milhões em ativos financeiros de seis investigados e de pessoas jurídicas vinculadas a eles. Também foram determinadas restrições sobre veículos e a indisponibilidade de imóveis. O objetivo é comprometer o financiamento da rede e interromper o abastecimento de armas e munições.