Dono do barco que virou e matou dois na BA diz não ter licença para conduzir

O dono do barco que virou no Rio Jacuípe, e São Gonçalo dos Campos, foi à polícia nesta sexta-feira (26). Uma mulher grávida e o filho adolescente morreram afogados após o barco virar, no dia 21 de maio.



De acordo com informações da Polícia Civil à TV Bahia, o homem disse que não tem licença para conduzir embarcações. Ele disse ainda que as pessoas na margem do rio pediram que ele fizesse um passeio. A 100 metros de distância da margem, o barco virou.