Duas apostas baianas faturam R$ 146 mil na Mega-Sena; veja detalhes

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:03
Duas apostas feitas na Bahia ficaram a um número do prêmio principal da Mega-Sena e garantiram, juntas, R$ 146.222,70. Cada uma recebeu R$ 73.111,35 por acertar cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3063, realizado neste domingo (27).
Uma das apostas premiadas foi registrada em Gandu, no sul da Bahia, na Lanfé Lotérica. A outra saiu em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, na Loteria Apostou Ganhou. As duas foram apostas simples, com seis números marcados.
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas extraídas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48.
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Além de quem acerta as seis dezenas, a Mega-Sena também distribui prêmios para apostas que fazem quatro ou cinco acertos. Neste concurso, as duas apostas baianas ficaram na faixa de cinco números.
Para participar, é necessário escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. O apostador também pode deixar a seleção por conta do sistema, na chamada Surpresinha, ou repetir a mesma combinação em concursos consecutivos por meio da Teimosinha.
A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. O prêmio estimado para quem acertasse os seis números no concurso era de R$ 43,5 milhões.