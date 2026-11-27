SORTE GRANDE

Duas apostas baianas faturam R$ 50 mil na Mega-Sena; veja detalhes

Baianos levaram bolada para casa com apostas simples

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:23

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Duas apostas feitas na Bahia acertaram cinco números no concurso 3091 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (26), e faturaram R$ 25.521,49 cada. Os bilhetes premiados foram registrados nos municípios de Prado e Vitória da Conquista, totalizando mais de R$ 50 mil em premiações no estado.

Em Prado, a aposta foi realizada na Mare de Sorte, enquanto em Vitória da Conquista o bilhete premiado foi registrado na lotérica A Milionária. Ambos os jogos foram apostas simples, com seis números marcados, e garantiram o prêmio da quina. Os números sorteados foram 04, 19, 22, 23, 28 e 37. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A Mega-Sena permite apostas de seis a 20 números, com premiações para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6. Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme o valor.