Duas pessoas morrem após acidente na BR-367, ao sul da Bahia

Duas pessoas morreram após uma batida entre duas caminhonetes na BR-367, entre Eunápolis e Porto Seguro, no sul da Bahia, durante a noite de domingo (11). As vítimas, identificadas como Valdick e Carmelito, ficaram presas às ferragens. Segundo informações obtidas pela TV Bahia, um dos veículos passava por perto da fazenda Bonequinha, no distrito de Vera Cruz, com sentido a Eunápolis, quando o outro invadiu a pista e o atingiu.

Ainda de acordo com a TV Bahia, o motorista do veículo responsável pela colisão permaneceu no local do acidente, para prestar esclarecimentos e aguardar a remoção do veículo.