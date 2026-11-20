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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 20:53
Duas pessoas morreram após uma colisão entre um carro e uma carreta na BR-101, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia, na noite desta sexta-feira (20).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h30, na altura do km 945 da rodovia. A ocorrência foi classificada como uma colisão transversal entre os dois veículos.
As identidades das vítimas e as circunstâncias do acidente não foram informadas pela PRF.