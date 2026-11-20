BAHIA

Duas pessoas morrem após colisão entre carro e carreta na BR-101

Acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (20), no município de Mucuri, no extremo sul do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 20:53

BR-101 Crédito: Ricardo Botelho/MInfra

Duas pessoas morreram após uma colisão entre um carro e uma carreta na BR-101, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia, na noite desta sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h30, na altura do km 945 da rodovia. A ocorrência foi classificada como uma colisão transversal entre os dois veículos.