Dupla de traficantes é presa em flagrante com fuzil em Jequié

A Polícia Militar apreendeu um fuzil na cidade de Jequié, no sudoeste baiano, nesta sexta-feira (9).



De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, tamvém foram apreendidas drogas. A arma e os entorpecentes estavam com dois traficantes.



A dupla foi abordada no Centro da cidade, quando passava dentro de um carro modelo Corolla. Os PMs acharam o comportamento dos dois suspeito e, durante abordagem, os traficantes fugiram, mas foram alcançados e presos em flagrante.