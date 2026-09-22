POLÍCIA

Dupla do BDM que ostentava armas nas redes sociais é baleada durante ação policial em Maragogipe

Alvos faziam referência a facção nas redes sociais; pistolas, munições e drogas foram apreendidas.

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:18

Dupla postava fotos com armas e saudações para o BDM nas redes sociais Crédito: Reprodução

Dois homens apontados pela polícia como integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) foram baleados durante uma ação da RONDESP Recôncavo, na manhã desta terça-feira (22), em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Segundo a corporação, a dupla costumava publicar nas redes sociais imagens exibindo armas e fazendo referência à organização criminosa.

A ocorrência aconteceu na 1ª Travessa Nossa Senhora das Graças, no bairro do Sacramento. Conforme a polícia, equipes realizavam incursões na região quando avistaram homens armados. Durante a tentativa de abordagem, houve confronto.

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Os dois suspeitos foram atingidos e encaminhados para uma unidade de saúde do município. Não há, nas informações divulgadas pela polícia, detalhes sobre o estado de saúde deles.

Durante a ação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre 9 mm, carregadores e munições. Também foram encontradas porções de drogas e roupas camufladas.