SUL DO ESTADO

Dupla é presa após depredar e tentar explodir delegacia com botijão de gás na Bahia

Homens de 48 e 35 anos invadiram a unidade policial de Itabela

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 16:15

Os dois homens foram presos após depredar e tentar explodir delegacia de Itabela Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Dois homens, de 48 e 35 anos, foram presos em flagrante após invadirem a Delegacia Territorial de Itabela, no extremo sul da Bahia, e tentarem provocar um incêndio no local. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (28).

Segundo o registro policial, foram apreendidos um facão, uma marreta e um botijão de gás que suspeitos tentaram utilizar para provocar a explosão da unidade. Eles foram localizados por guardas municipais e encaminhados à Delegacia Territorial de Eunápolis.

Os homens foram presos pelos crimes de dano ao patrimônio público e tentativa de incêndio. Eles permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.