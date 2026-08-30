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Dupla é presa após invadir casa, dar tapa no rosto de idosa e roubar celular na Bahia

Crime foi cometido na zona rural de Eunápolis

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:41

Delegacia de Eunápolis, na Bahia
Delegacia de Eunápolis, na Bahia Crédito: Reprodução/Google Maps

Dois homens, de 20 e 29 anos, foram presos na última sexta-feira (28) e na segunda-feira (24), suspeitos de roubar uma idosa de 60 anos no distrito de Colônia, zona rural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Eles tiveram mandados de prisão preventiva por roubo cumpridos após invadirem a casa da vítima à noite.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos invadiram o imóvel e surpreenderam a moradora. Um deles teria desferido um tapa no rosto da vítima, enquanto os dois fizeram ameaças de morte e ordenaram que ela permanecesse em silêncio. Em seguida, eles reviraram os cômodos da residência e levaram um aparelho celular.

As investigações tiveram início após a vítima registrar a ocorrência no dia 25 de abril. Segundo apurado pela polícia, os dois homens agiram juntos durante o crime.

O primeiro suspeito, de 20 anos, foi localizado e preso na segunda. O segundo, de 29 anos, teve o mandado cumprido nesta sexta.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), onde permanecem à disposição da Justiça.

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