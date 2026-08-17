INSEGURANÇA

Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia

Os dois homens são suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa armada e incitação ao crime

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 22:05

Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos em flagrante na cidade de Santa Bárbara, no interior da Bahia, no último sábado (15), durante a Operação Toque de Ordem. A dupla é suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa armada e incitação ao crime. Eles são acusados de espalhar um falso “toque de recolher” na cidade.



Os suspeitos foram localizados durante buscas em imóveis no bairro Areal. Em uma propriedade na zona rural, três indivíduos fugiram ao perceber a aproximação dos policiais. Dois deles foram localizados durante as buscas e presos. O terceiro suspeito ainda não foi identificado.

Em um dos imóveis, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, materiais utilizados para o armazenamento de drogas, uma balança de precisão, um facão e três aparelhos celulares. Os dispositivos serão analisados no decorrer das investigações, que também buscam identificar outros integrantes da organização criminosa.

Segundo as investigações, os dois homens, de 26 e 25 anos, utilizavam redes sociais e aplicativos de mensagens para espalhar conteúdos que provocavam medo e insegurança entre os moradores. Entre as mensagens estava a divulgação de um falso “toque de recolher” no município, em uma tentativa de intimidar a população e impor regras por meio de ameaças.